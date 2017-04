Des tunnels immenses construits sous la direction du Hezbollah dans la ville de Sanaa

Des centaines de rapports et d’articles ont été enregistrés au cours des dernières années sur la possibilité de l’existence de tunnels entre la frontière d’Israël et du Liban. Nier l’existence et soutenir qu’il n’y a aucune preuve que ces tunnels existent est parfois encore plus inquiétant quand on sait que des résidents des communautés le long de la frontière nord entendent des sons de travaux et des vibrations sous la terre.

Et pourtant, des tunnels appartenant au Hezbollah ont été découverts lors de la deuxième guerre du Liban, sous la forme de « réserves naturelles », un réseau de bunkers souterrains formés par le groupe chiite, qui comprenait de nombreux km de tunnels souterrains équipés d’armes, de systeme de communications et logistique, ce qui permet aux terroristes libanais de rester sous le sol pendant des semaines sans fournitures de l’extérieur.

Ces derniers jours , sous les rues de la vieille ville de Sana au Yemen, ont été découvert des tunnels creusés par les Houthis sous la direction du Hezbollah. Les sources décrivent des tunnels, expliquant qu’ils sont très grands, de sorte qu’il y a un risque d’effondrement des plus anciennes maisons du vieux quartier de la ville.

Un journaliste yéménite connu sous le nom de « Ahmad Abdallah », affirme que c’est un réseau de 30 km qui a été mis en place pour protéger les Houthis des bombardements aériens Américains.

Les habitants de la ville de Sanaa ont remarqué que leur petite ville est devenu un endroit avec de vastes opérations d’entretien et des infrastructures et des routes de plus en plus belles, et des projets d’envergure, surprenant, compte tenu de la situation financière difficile du Yémen.

Un autre journaliste nommé « Yasin » a dit que les rebelles estiment que malgré les réalisations au champ de bataille par la coalition arabe, en particulier les villes sur la côte ouest de la mer Rouge, ils se préparent à la bataille décisive pour la ville de Sana’a, qui se tiendra après la conquête de la ville portuaire.

Le journaliste, « Abdullah », a dit que les Houthis étaient des marionnettes suspendues par l’Iran et le Hezbollah.

En plus des articles publiés , cette image d’une section du tunnel impressionnant avec de nombreux véhicules militaires.

Nous ne savons pas encore si l’image est authentique ou non, mais s’il y a une certaine vérité dans ces rapports, car le Hezbollah est impliqué ces dernières années dans ce projet immense qui est de creuser des tunnels sous le centre d’une grande ville.

Tout ce qui reste est d’espérer que les capacités d’excavation à des fins terroristes ne se feront pas à l’intérieur du Liban, ou proche de la frontière avec Israël.

