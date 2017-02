Les tunnels de contrebande de Gaza sont de retour : jusqu’à 2,5 kilomètres de long et 20 mètres de profondeur

Selon le site « Palestine Press Agency », les passeurs de Gaza ont discrétement réussi à rouvrir les tunnels sous la frontière avec l’ Egypte.

Ils sont beaucoup plus prudents pour ne pas être pris par la sécurité égyptienne. Les tunnels sont plus profonds et plus longs qu’auparavant, jusqu’à 2,5 kilomètres de long et enfouis à 20 mètres de profondeur. Les tunneliers envoient beaucoup de produits variés par les tunnels, malgré que les égyptiens aient scellés de nombreux tunnels de leur côté.

Les articles de contrebande comprennent les poissons, les pièces de bicyclettes, les motos et les moutons. Les pêcheurs de Gaza se plaignent que le poisson de contrebande, moins cher, leur font du tort.

Le Hamas taxe lourdement les marchandises de contrebande, et les cigarettes sont taxées à un taux de 100%.

L’article ne mentionne pas, si les biens de consommation sont en contrebande et si le Hamas est impliqué, cela signifie que les armes sont également passées en contrebande par les tunnels.