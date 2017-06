Un tunnel a été découvert à Tibériade

Un tunnel d’échappée construit par les Croisés dans leur citadelle de Tibériade il y a 800 ans, pour assurer un passage sûr de la forteresse à la Mer de Galilée, a été exposé récemment, a rapporté l’Autorité des antiquités d’Israël.

Une section longue de 21 pieds d’un ancien tunnel a été découverte près de la promenade de la vieille ville de Tibériade. Le tunnel, construit en pierres de basalte a été découvert dans une excavation archéologique menée par l’IAI dans le cadre des mesures de restauration et de conservation mises en œuvre au cœur de la vieille ville de Tibériade, à l’initiative de la Société gouvernementale de tourisme et la municipalité de Tibériade.

Selon Joppe Gosker, directeur de l’excavation au nom de l’IAI, «le tunnel que nous avons découvert pourrait probablement avoir été un passage secret menant au port de Tibériade, dont nous connaissons les sources historiques de Crusader».

Ces sources décrivent le siège imposé par le général musulman Saladin sur la citadelle en juillet 1187, dans laquelle la princesse Eschiva, épouse du chevalier Raymond de Tripoli, était confinée. Raymond a ordonné à sa femme de s’échapper vers le port et d’embarquer dans un navire où elle resterait jusqu’à ce qu’il soit venu la sauver.

« Il semble que le tunnel que nous avons révélé a conduit de la citadelle à la mer, et a probablement fourni une voie sûre pour une échappée maritime en cas de danger ». Gosker a expliqué. « Le plan général de la citadelle construite par les Croisés à la rive de la Mer de Galilée au XIIe siècle est connu des fouilles précédentes, et aujourd’hui on peut voir la porte de la citadelle et les restes de plusieurs de ses murs à Tibériade ».

La célèbre bataille de Karney Hittin qui a eu lieu le 4 juillet 1187, entraînant la défaite du Royaume des Croisés par l’armée de Saladin, a été un résultat direct des événements de Tibériade.

Gosker a noté que «en plus des découvertes de la période des Croisés, nous avons également découvert lors de l’excavation du site des restes de murs et de planchers ottomans, ainsi que de nombreuses pipes à tabac».

Le tunnel de Crusader a été exposé juste à côté de la synagogue de Karlin-Stolin dans la « Cour des Juifs » au coeur de la Vieille Ville. Un projet mis en œuvre par la Société de Tourisme du Gouvernement et la municipalité de Tibériade qui comprendra la réhabilitation et la conservation de la structure de la synagogue, qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle, la rendant accessible ainsi que le jardin dans les environs.

Le maire de Tibériade, Yossi Ben David, et l’ingénieur de la ville Motti Lavie ont visité l’excavation et, bien évidemment, ont été impressionnés par les découvertes. Selon le maire, «nous prévoyons d’intégrer le tunnel d’évacuation et les restes de la forteresse des Croisés dans le plan de développement de la Cour des Juifs et de la promenade de la ville».

