Le tueur en série « Le fils de Sam » dit qu’il s’attend à mourir en prison et être racheté par Dieu

Quarante ans après avoir terrorisé la ville de New York avec une série d’attaques mortels, le tueur en série David Berkowitz a déclaré avec remords qu’il s’attend à mourir en prison pour des actions qu’il ne peut pas expliquer.

Berkowitz, âgé de 64 ans, a été interviewé par le New York Daily News ce jeudi, lors du 40e anniversaire de son arrestation pour avoir tué six personnes et blessé sept autres lors d’une série de fusillades en 1976-1977 dans le Queens, Brooklyn et le Bronx.

« Cela ne disparaîtra jamais … Je dois faire la paix », « Berkowitz, dont la mère est née d’une famille juive, a dit que ces crimes ont provoqué une panique jusqu’à son arrestation. Il a été connu sous les tabloïds comme le «Fils de Sam» (après un voisin dont le chien, selon Berkowitz, avait ordonné les meurtres) et «The .44-Caliber Killer». Il a été inculpé pour huit attaques de tir distincts, et a communiqué avec le célèbre journaliste Jimmy Breslin.

Berkowitz, qui a été renoncé à l’adoption et a été élevé par une famille juive, conseille maintenant d’autres détenus et sert d’assistant au ministre correctionnelle de Shawangunk, a rapporté le Daily News.

Parlant de ses crimes, il a déclaré qu’il avait été sous des «influences démoniaques», bien qu’il ait été jugé mentalement compétent pour être jugé.

« J’ai été surmonté », at-il ajouté. « Je m’attends à ce que personne ne me comprenne ».

Berkowitz a déclaré que la discussion de ses actes horribles à ce stade est « atroce ». Et alors qu’il considérait une possibilité de libération conditionnelle, il considère maintenant la mort derrière les barreaux comme une certitude. « Je ne crois pas que je peux me racheter », a déclaré Berkowitz au Daily News. « Mais je crois que Dieu peut me racheter ».