Tsahal et le Shin Bet arrêtent 13 terroristes du Hamas en Israël tentant de renverser l’Autorité Palestinienne

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté 13 terroristes du Hamas opérant dans la région de Binyamin tentant d’établir des positions d’infrastructures terroristes et saper l’Autorité palestinienne, selon le Shin Bet (Agence israélienne de sécurité).

Au cours de l’enquête sur la cellule, une vaste infrastructure du Hamas, opérant dans le secteur de Ramallah et dans la région de Binyamin a été découverte, y compris le siège du groupe terroriste dans la région.

Parmi les personnes arrêtées se trouvait un membre du Conseil législatif palestinien pour le Hamas. Pendant l’opération du Shin Bet conjoint avec Tsahal, de l’argent, un véhicule et du matériel de propagande du Hamas ont été saisis.

Selon la déclaration, la cellule, qui avait un système d’organisation hiérarchique claire et comptait plus d’une douzaine de terroristes, « a travaillé à renforcer l’emprise du Hamas en Judée-Samarie comme une organisation avec un large impact régional ».

La cellule a été « financée en permanence par les responsables du Hamas de la bande de Gaza ainsi que de l’étranger », selon le Shin Bet.

Il a également agi en tant que siège du Hamas en termes de moyens sociaux et économiques, en soutenant financièrement les familles des prisonniers et des terroristes du Hamas, et a agi en tant que siège de propagande dans la région, la diffusion de messages du Hamas et le parrainage des rassemblements du Hamas.

Selon la déclaration du Shin Bet, « la découverte de l’infrastructure indique les intentions stratégiques continues du Hamas d’opérer et d’établir sa présence sur le terrain, dans une tentative de renverser l’Autorité palestinienne ».

« Le Shin Bet, de concert avec l’armée israélienne continuera à travailler avec détermination pour contrecarrer les activités terroristes » conclut le communiqué.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

