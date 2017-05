Tsahal saisit l’argent et les biens aux familles des terroristes qui ont tué Eyal Yifrach, Gil- Ad Shaer et Naftali Fraenkel en 2014

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté 22 suspects mercredi dans la Judée Samarie, selon le bureau du porte-parole de l’IDF. Les suspects ont été arrêtés pour une implication présumée dans des activités terroristes et des activités violentes envers des civils et des militaires.

De plus, dans le cadre d’une opération à grande échelle visant à lutter contre l’infrastructure du Hamas à Hébron, la police israélienne en Judée et Samarie s’est emparée de fonds versés aux familles de terroristes, y compris les familles des auteurs des enlèvements et meurtres d’Eyal Yifrach en 2014, Gil- Ad Shaer et Naftali Fraenkel. Les articles confisqués comprennent des milliers de shekels, deux véhicules et deux ordinateurs.

Selon Tsahal, le Hamas distribue des fonds aux familles des terroristes afin d’encourager ces activités et de recruter de nouveaux agents.

