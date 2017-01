Tsahal prépare plus de 100 enfants à un scénario catastrophe de la part de terroristes du Hamas proche de Gaza

Ce qui suit est un rapport sur le blog IDF, qui décrit une défense civile massive et un exercice militaire qui comprenait une école élémentaire, le long de la frontière sud avec Gaza , ce mercredi.

Après avoir été réveillé à 2 heures par des sirènes, la brigade régionale de Gaza, ainsi que l’IAF et la marine, se sont préparées à un scénario de fin du monde, le long de la frontière de Gaza.

Il était tellement réaliste, qu’il aurait pu être confondu avec la réalité. Les soldats de Tsahal habillés comme des terroristes du Hamas sur des motos, et véhicules de l’armée ont conduit à travers la scène, accompagnés par des bruits de bombes qui explosent. Dans une salle de guerre , les agents ont surveillé le terrain.

Les forces de sécurité se sont formés simultanément pour plusieurs scénarios extrêmes:

1 – Dans l’un d’eux, les terroristes du Hamas à moto ont émergé des tunnels terroristes et roulent vers une communauté israélienne, et sont arrêtés après une course poursuite à grande vitesse.

2 – Dans un autre, des commandos de marine du Hamas arrivent sur les côtes israéliennes. Les forces ont également dû repousser les attaques aériennes et terrestres.

Tsahal a exploité de manière efficace et a coopéré avec les forces de sécurité locales pour sauver des vies civiles. Les forces ont été appelés à l’action et ont répondu en quelques minutes par le désarmement des cellules terroristes et l’envoi de forces vers les points chauds.

Dans une partie défensive de l’exercice, les forces de Tsahal ont évacué une école remplie d’enfants sous la menace de tir et enlèvement et même bombardement. L’armée israélienne a obtenu les locaux tandis que les forces locales ont évacué les enfants vers un lieu sécurisé.

Ces scénarios ne sont pas fictifs. Dans le passé, le Hamas a utilisé des tunnels souterrains pour infiltrer les communautés israéliennes et les tentatives d’attaques contre des civils israéliens et soldats.

Pendant l’opération Tsouk Etan, cinq terroristes du Hamas d’une unité commandos de marine ont tenté d’infiltrer Israël par la mer pour mener à bien une attaque terroriste.

La réalité est que beaucoup de communautés israéliennes sont situés à seulement quelques centaines mètres de la frontière de Gaza. Les terroristes du Hamas peuvent atteindre leurs quartiers, les écoles et les maisons en quelques minutes. Ceci est la raison pour laquelle l’armée israélienne s’entraîne constamment pour tout scénario, avec des actions de contre-terrorisme à la guerre souterraine.

Quant aux enfants, ils ont apprécié un après-midi dans le parc lors de cette journée scolaire.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI