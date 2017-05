Tsahal n’intervient pas seulement contre les infractions de sécurité mais protègent aussi la faune !

Les soldats de Tsahal en Judée et Samarie non seulement empêchent les infractions de sécurité, mais aussi l’abus des animaux. Des soldats ont repéré un groupe de chasseurs armés de fusils de chasse. Les chasseurs ont été capturés et remis à la police pour poursuites pénales.

IDF utilise sa puissance et la technologie pour la protection des animaux.

En effet, Tsahal a placé plus de 100 caméras en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain, où leur mission principale est d’identifier les failles de sécurité, tels que les ennemis lors des infiltrations, et faire appel à des forces pour les contrecarrer.

Mais maintenant, les observateurs de Tsahal vont aussi aider à prévenir la maltraitance des animaux. Ces derniers jours, des soldats du corps ont repéré un groupe de chasseurs armés de fusils de chasse. En l’action rapide des soldats, a permis de les capturer.

« Le premier but est d’identifier les chasseurs et les voleurs d’antiquités par la présence de guetteurs. La seconde est de recueillir des informations sur les animaux dans le secteur », a déclaré le major. Mani Abramov, commandant adjoint du Bataillon de Tsahal à Nitzan.

Dans le cadre de leur nouvelle mission, les observateurs balayeront les zones sous leur supervision pour toute activité inhabituelle et convoqueront d’autres unités de Tsahal dans la région le cas échéant, selon l’autorité de la nature d’Israël et de l’Autorité des Parcs (INPA) et d’autres organismes de protection de l’environnement. Le partenariat militaire avec la Société pour la protection de la nature en Israël et l’INPA a débuté ce projet depuis 2014.

Les guetteurs de Tsahal utilisent des jumelles thermiques, ce qui permet une vision optimale. Ils ont également une formation qui comprend des visites conjointes sur le terrain avec les gardes du parc et des conférences sur des sujets pertinents. Le Corps Collection Combat Intelligence prévoit d’étendre le projet à d’autres bataillons.

