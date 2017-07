Tsahal et le Hezbollah se préparent pour la prochaine guerre …

Nous arrivons bientôt au 11e anniversaire de la deuxième guerre du Liban et même si nous voulons se diriger vers une perspective optimiste, la surveillance à cette frontière reste l’une des plus importante.

C’est en réalité, la plus haute sécurité à cette frontière au nord du pays, en dépit de l’activité de l’autre côté de la clôture et la présence de militants du Hezbollah à quelques dizaines de mètres à l’intérieur d’Israël, dans ce qui ressemble une collecte de renseignements et la préparation de la prochaine série de combats.

Alors que les incidents de sécurité sont souvent enregistrés, la réalité de la région est plutôt calme. Il convient de noter que depuis l’été 2006, quatre officiers de Tsahal sont morts parmi les troupes à la frontière.

Par ailleurs la dernière attaque au Mont Dov, après des tirs de missiles anti-chars, un responsable de la défense a déclaré que cet événement aurait pu entraîner une perte de contrôle à grande échelle et une confrontation militaire .

Parmi l’évaluation israélienne,il a été également constaté, une série d’incidents de sécurité à la clôture qui pourrait conduire à des conflits entre Isral et le Hezbollah, sans que l’un des parties ne le veulent réellement. Israël tente de garder le calme et essaie de transmettre ce message de l’autre côté, dans l’espoir qu’il ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. Dans le cas contraire, le système de sécurité préparent le terrain, en indiquant clairement aux citoyens au Liban , le prix à payer à cause du Hezbollah et le risque d’une nouvelle confrontation militaire.

Plusieurs supérieurs généraux israéliens sont apparus le mois dernier sur la scène de la Conférence de Herzliya et d’autres forums, et ont envoyé un avertissement au Liban et au Hezbollah. Le général Amir Eshel, commandant des forces aériennes a dit : «J’ai une bonne recommandation à donner aux résidents du Liban : le Hezbollah est là parce que les gens savent aussi ce qui est dans leurs logements -; des missiles. Si ces personnes quitter leur foyer ne elles ne seront pas blessées. »

Le renseignement militaire, a présenté les activités face à l’organisation terroriste du Hezbollah jusqu’au Conseil de sécurité des Nations Unies .

Le système de défense israélien reconnaît que le groupe terroriste et l’armée libanaise travaillent presque en coopération, alors que les forces internationales ne lèvent pas le petit doigt. Le Hezbollah est présent et fonctionne dans la zone frontalière et en violation de la résolution 1701, face à la force internationale et l’armée libanaise.

Rejoint par le chef du commandement général du personnel Gadi Eisenkot, la principale menace pour l’Etat d’Israël. « Nous examinons le sud du Liban, et nous avons un bon réseau dans le renseignement. Nous voyons le Hezbollah et ces 240 villages, villes et villages, et une maison sur 3 fait parie de de la force de l’organisation terroriste », at-il dit et a ajouté, en espérant que son message est entendu derrière la clôture.

Seul, le Liban est responsable de la stabilité du président et le Premier ministre, mais il est clair que les préparatifs continue du Hezbollah projette une prochaine confrontation contre Isral. Sur le plan politique, deux tiers du parlement est sous le contrôle de l’organisation terroriste et par leur chef, Nassralah pour sa prise de décision dans le pays et la capacité d’avoir un impact significatif sur l’agenda local.

« Quand le président libanais a déclaré la veille de la visite au Caire que la résistance (le Hezbollah, YA) fait partie de l’État , cette déclaration est très claire, et le président soutient le Hezbollah , ce qui est nouveau défi pour Israel», a dit récemment le colonel III, officier du renseignement de la division au Liban dans une interview accordée à Makor Rishon ‘ .

Depuis 5 ans, le Hezbollah a envoyé de très grand forces de combattants en Syrie, dans un effort d’aider le régime de Bachar al-Assad contre les forces de l’Etat islamique (Daesh) et les groupes rebelles sunnites.

Des centaines de combattants ont été tués ou blessés au cours des combats, mais en même temps ils ont acquis une capacité de lutte contre l’organisation militaire et une expérience pratique sur le champ de bataille et en parallèle se ont armée et équiper des missile]s et d’armes en direction de la véritable mission et avant tout Israël.

Le Hezbollah cherche également à provoque, et il y a quelques mois, les journalistes ont fait le tour du domaine des établissements de haut niveau à la frontière entre Israel et les libanais. Le Hezbollah tente de transmettre des messages et montrer qu’il est présent et partout.

