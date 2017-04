VIDEO | Tsahal a fermé cette nuit une fabrique et saisi les armes

Dans la nuit de vendredi, de grandes forces de Tsahal ont mené une opération de grande envergure contre les armes illégales et leur fabrication grâce à la brigade Yehuda en Judée, en collaboration avec le Shin Bet, la police des frontières et la police de la Judée et la Samarie.

Les forces ont fermé une usine de fabrication illégale d’armes avec six tours ont été démontées et confisquées. De nombreuses pièces d’armes ont été saisies.

Six employés ont été arrêtés.

Dans d’autres nouvelles actions militaires: une force de la brigade armée israélienne a arrêté deux suspects arabes à Etzion qui ont essayé de jeter un cocktail Molotov près de la communauté de Karmei Tzur, au nord d’Hébron.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !