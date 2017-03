Tsahal empêche cette nuit trois terroristes de Gaza d’entrer dans le pays : Un tué et deux blessés

Cette nuit, trois palestiniens de Gaza ont tenté d’entrer dans le pays via la frontière, mais Tsahal, qui veille jour et nuit est intervenu et a ouvert le feu vers la barrière de sécurité. L’un d’entre eux a été tué et les deux autres ont été blessés.

Il s’agissait de terroristes et pas, comme habituellement, des gazaouis qui veulent travailler dans le pays et ne sont pas armés.

Cette intervention de Tsahal a évité un carnage dans les villages juifs en bordure de Gaza. BH

