Tsahal confirme une nouvelle menace des  » Femmes de la tentation » du Hamas sur les soldats

Après la mise en garde de la campagne internet du Hamas qui a pour objectif d’espionner les soldats via Facebook, celle ci ne semble pas terminée.

D’autres soldats, selon des sources militaires affirment que six nouveaux profils de jolies femmes où se cachent derrière des terroristes du Hamas sont actifs.

« Nous sommes dans un effort pour contrecarrer le Hamas qui tente d’accéder à nos informations », affirme le chef de l’information suite à une enquête du département de la sécurité.

Depuis l’opération qui a commencé , il y a 15 jours, 16 personnages fictifs qui ont essayé d’attirer les soldats ont été signalés. Le lieutenant Colonel A. du Chef du Département de la sécurité de l’information des enquêtes au sein de l’armée a dit que l’armée israélienne et le Shin Bet travaillent ensemble pour contrecarrer cette menace.

Nous sommes dans un effort pour contrecarrer le Hamas qui tente d’accéder à nos informations… Depuis l’exposition de l’affaire, celle-ci a changé de façon spectaculaire… une partie considérable de pages Facebook et les personnages ont été fermés et ont disparu du réseau », a-t-il ajouté. « Nous contactons Facebook pour fermer les pages pertinentes ».

Selon Tsahal, peu d’informations ont été transmises de l’autre côté, et dans le cas échéant, les tentatives ont été contrecarrées et perturbées.

Les terroristes demandaient aux soldats connectés de télécharger une application dans un faux App Store, appelé YC utilisé pour les appels vidéo et après avoir téléchargé le téléphone mobile devient transparent pour l’adversaire.

Le malware permet un accès mobile aux contacts des soldats, afin que les soldats puissent être localisés. En plus des membres du Hamas sont en mesure d’écouter les soldats et à distance et faire fonctionner les caméras de leurs smartphones.

L’armée a été en mesure de localiser les soldats qui ont été victimes d’une tromperie du Hamas et reformater leurs téléphones.

« Un jour, j’ai reçu un message de quelqu’un sur Facebook », a dit le soldat. « Nous avons beaucoup parlé, et après quelques jours, elle m’a dit qu’elle a servi à IPS (renseignement) et m’a demandé où je me trouvais et ce que je faisais. Je lui ai dit que j’étais dans l’armée. La connexion est renforcée. Au fil du temps, vous commencez à faire confiance et vous risquez de vous livrer ».

« Elle m’a dit de télécharger une application pour que nous puissions parler et nous voir », a poursuivi le soldat. « L’application a été ouverte, mais n’a pas fonctionné. À la fin, nous avons abandonné et j’ai continué à parler sur Facebook comme d’habitude. Soudain, je me suis rendu compte que ce n’était pas une femme, mais le Hamas ».

