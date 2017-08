Tsahal accélère la construction de la barrière face à Gaza : « Nous ferons de ces tunnels un piège mortel pour le Hamas »

Tsahal a accéléré la construction de la barrière face à Gaza. « Nous ferons de ces tunnels un piège mortel pour le Hamas » a dit le Commandant de la région sud.

Le général Eyal Zamir a présenté des photographies aériennes dénonçant l’exploitation faite par le Hamas à Gaza pour la construction de tunnels en se servant des maisons des civils de Gaza pour dissimuler les entrées et sorties des tunnels.

Il a dit l’importance de terminer la construction de la barrière devant Gaza afin de bloquer les tunnels qui arrivent en territoire israélien.

Tsahal a publié les photos aériennes qui révèlent l’infrastructure du Hamas dans les centres de zones civiles dans la bande de Gaza, dans le cadre d’un achèvement de la construction du projet de la barrière, qui ira sous le sol.

Le but du projet, sous la forme d’une clôture souterraine bloque mais détruit aussi les tunnels traversent la barrière en Israël. Lors d’une visite du général Eyal Zamir, celui ci a déclaré aux journalistes que le Hamas se sert des bâtiments publics tels que les écoles, les mosquées et les maisons, pour creuser des tunnels pour les dissimuler :

« Nous ferons de ces tunnels du Hamas un piège mortel », a déclaré Zamir. Il a en outre informé que la construction de la barrière se poursuivra dans tous les cas, « que le Hamas le veuille ou pas », ajoutant que «c’est un projet de protection légitime en Israël. Nous avons tous la justification morale et éthique pour sa construction ».

« C’est le Hamas qui les met en danger avant tout, mais tout bâtiment situé sur un tunnel est une cible militaire légitime, » a déclaré Zamir. « Une partie de la stratégie de combat du Hamas est de se dérouler dans les zones civiles, ce qui a pour but de rendre difficile pour Tsahal de localiser, attaquer et détruire l’infrastructure du groupe terroriste, » a déclaré Zamir, ajoutant qu’en dirigeant les tirs israéliens contre ces bâtiments, le Hamas vise à délégitimer Israël et Tsahal.

Au cours de la guerre de 2014, plusieurs soldats ont été tués par des hommes du Hamas lorsqu’ils sont sortis des nombreux tunnels creusés en Israël par le groupe terroriste, surprenant Tsahal et inquiétant les résidents des communautés frontalières que des tunnels se trouvent sous leurs maisons.

Au moment du dernier cessez-le-feu, Tsahal a déclaré avoir détruit 32 tunnels qui traversaient la frontière

De plus cette barrière souterraine sera conçue pour empêcher les terroristes de Gaza de s’infiltrer en Israël via la mer en s’etendant au dessous de l’eau.

La barrière souterraine d’Israël est dotée d’un système avancé de capteurs et de dispositifs de surveillance pour détecter les tunnels à partir de bentonite européenne et combinée à une barrière hors sol haute de 6 mètres similaire à celle construire le long de la frontière israélo-égyptienne.

Il y a actuellement 10 zones situées le long de la frontière où des centaines de travailleurs étrangers, ainsi que des excavatrices allemandes et d’autres machines lourdes fonctionnent, et, en novembre, ce nombre devrait passer à 40 endroits différents.