Tsahal a décidé de faire la « guerre aux rumeurs » afin de protéger les familles des soldats

La puissance de diffusion d’informations sur différents réseaux sociaux et les groupes Watsapp n’est plus à prouver et leur impact sur les familles des soldats est tragique, traumatisant.

Pour éviter ces situations, il a été décidé d’établir une nouvelle procédure pour faire face au phénomène. Tous les jours de la semaine, la principale tâche est de vérifier les informations reçues et d’informer la famille de ce qui se passe, avant que la rumeur n’atteigne une portée sans retour.

La rumeur était tellement explosive et répandue, à un certain point, le porte-parole des FDI a été obligé de publier une déclaration officielle refusant les allégations dans le but de la diffamer.

Le phénomène n’est pas unique en Israël mais en raison de la situation de sécurité sensible est plus significatif par rapport à ce qui se passe dans le monde, Tsahal a décidé d’intervenir énergiquement.

«Il est inconcevable pour les familles d’entendre parler d’une tragédie qui a eu lieu concernant leur fils ou leur fille par le biais de réseaux sociaux ou de médias irresponsables», explique le général Oshrat Doc, chef du département des pertes aux Forces de défense israéliennes. ‘Vous devez comprendre ce que cela engendre aux familles, c’est ajouter une insulte à une blessure, il est interdit à une famille de savoir quelque chose avant que les FDI ne le disent’.

Selon la nouvelle procédure, une nouvelle salle d’urgence est installée à Ramat Gan, qui est toujours prête pour tout événement, et sa principale tâche est d’informer la famille d’une victime ou une personne gravement blessée avant qu’ils n’entendent la nouvelle ailleurs :

‘Nous avons ouvert une procédure spéciale selon laquelle nous travaillons à partir du moment où nous comprenons que nous avons un incident avec des pertes. Tout d’abord, nous devons comprendre l’histoire exacte de l’incident, ce qui s’est passé, combien il y a de victimes, où nous les avons évacuées et quelle est leur situation, nous avons besoin de plusieurs cercles d’identification déjà sur le terrain afin de savoir quelles sont les pertes et déjà vérifier tous les détails sur place, y compris le travail avec les ministères des Affaires étrangères. Tout cela en parallèle avec tous les organes militaires, y compris le rabbinat militaire, par l’entremise de Magen David Adom et de la police ‘.

Les rumeurs circulant dans Wattsap ont obligé a ajouter 1400 informateurs déployés à travers le pays 24 heures sur 24 afin qu’ils puissent être atteints n’importe où dans les 20 minutes. Une fois que les noms ont été vérifiés, dit-elle, nous pouvons aller chez les familles et dire la nouvelle au premier cercle, y compris les grands-parents.

‘Lors de l’attentat à la bombe à Armon Hanatziv à Jérusalem, dans lequel quatre soldats ont été tués et 15 blessés, nous nous sommes retrouvés à courir après les parents qui avaient déjà entendu parler des nouvelles, et la plupart d’entre eux ont simplement commencé à se rendre dans les hôpitaux de Jérusalem et nous avons été forcés de leur parler de l’état de leurs enfants’.

L’armée promeut une «campagne contre les rumeurs» qui est distribuée lors d’urgences ou de grands événements et comprend des annonces sur des sites télévisés – des vidéos qui expliquent les dégâts causés par les rumeurs et un certain nombre d’équipes d’information sortent avec chaque famille pour sortir de la vague de rapports informels et de rumeurs susceptibles de se répandre. Nous sommes tous responsables au sein de la société israélienne «dit Doc. » Telle est la base pourquoi nous envoyons nos fils et filles vers les valeurs culturelles militaires, et mutuelles. Nous avons tous besoin de sensibilité et de comportement différent. Cela fait partie du bâtiment appelé société israélienne. La culture Watsap et les rumeurs sont dangereuses ‘

Voir la vidéo de parents victimes de rumeurs

