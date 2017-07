Tsahal a arrêté deux femmes arabes du FPLP pour leur soutien au terrorisme

Deux membres féminins supérieurs du Front populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) ont été arrêté dimanche soir en Judée et Samarie par les forces de sécurité des FDI et le Shin Bet. Les détenues, Khatam Khatib et Khalida Jarrar, ont été arrêtées dans la région de Ramallah.

Jarrar, qui représente le FPLP au Conseil législatif palestinien, a été libérée de la prison israélienne en juin 2016 après avoir purgé 15 mois de prison et payé une amende de 3 000 $. Elle a également reçu 22 mois de probation.

Khatib est présidente de l’Association des femmes palestiniennes en Judée Samarie et membre senior du FPLP, qui est une organisation illégale.

Peu de temps après sa libération, Jarar est retournée au travail dans le cadre du FPLP, et a géré les activités de l’organisation. Elle est l’un des principaux agents du groupe terroriste en Judée-Samarie dans la région de Ramallah. Le porte-parole de l’IDF a déclaré que Jarar avait été arrêtée pour sa promotion dans des activités terroristes en tant que membre senior du FPLP, «indépendamment de son adhésion au Conseil législatif palestinien».

En outre, neuf Arabes soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes et des troubles violents ont été arrêtés lors d’opérations de la FID, de l’ISA et de la police, ce samedi. Les arrestations ont eu lieu à El Bireh et Bethany à Benjamin ; À Al Arub et Husan à Etzion et à Rafat en Judée. Les hommes recherchés ont été transférés aux forces de sécurité pour interrogatoire.

Devenez un pilier du site Alyaexpress-News