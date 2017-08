Tsahal a arrêté deux complices du terroriste qui a tué trois membres d’une même famille Juive à Halamish le soir de Shabath

Les soldats des FDI pendant la nuit de Motzoei Shabat ont arrêté deux proches du terroriste qui a effectué la récente attaque à Halamish. Les deux sont accusés d’avoir aidé le terroriste dans l’attaque, Omar Abd al-Jalil, 19 ans, qui a quitté son village pour Halamish et a effectué l’attaque.

Il a assassiné trois personnes – Yossef Salomon, Hy’d, 70 ans, sa fille Chaya Salomon, Hy’d, 46 ans, et son fils Elad Salomon, Hy’d, 36 ans lorsque la famille s’est rassemblée pour le Chabbath dans la maison de Yossef, la Patriarche de la famille, pour célébrer la naissance d’un petit-fils. La famille venait juste de dîner et se préparait à accueillir les habitants pour un shalom zachor. Le terroriste a trouvé une porte ouverte.

Ce samedi soir, les soldats de l’armée israélienne ont attaqué un cache d’armes dans le village arabe de Kafr a-Ziva, dans le Shomron. Ils ont également trouvé plusieurs mitrailleuses dans un véhicule qui a été arrêté à un poste de contrôle de l’armée à Shomron. Toutes les armes ont été confisquées, et les Arabes ont été arrêtés.

Cette même nuit, des responsables de la sécurité ont déclaré avoir arrêté 10 suspects recherchés dans d’autres régions de Yehudah et Shomron. Les suspects ont été recherchés pour avoir participé à des émeutes et pour avoir jeté des pierres et des bombes incendiaires qui ont menacé les civils israéliens et les soldats des FDI. Plusieurs des suspects ont également été accusés d’appartenir au Hamas. Tout le monde a été interrogé sur leurs activités par les forces de sécurité.