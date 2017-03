Trump téléphonera aujourd’hui à Mahmoud Abbas pour la première fois depuis son investiture

Le président Donald Trump prévoit d’appeler le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour la première fois, selon le calendrier officiel de la Maison Blanche. L’appel téléphonique aura lieu à 12h15 .

« Plus tard dans la matinée, le Président parlera avec le président Mahmoud Abbas de l’Autorité palestinienne par téléphone, » selon la déclaration de la Maison Blanche.

Ce sera la première conversation entre Trump et Abbas, après des mois au cours de laquelle les responsables de l’Autorité palestinienne ont été incapables d’établir un contact avec la nouvelle administration.

Le conseiller diplomatique du président et envoyé spécial pour le processus de paix israélo-palestinien, Jason Greenblatt doit rencontrer séparément Abbas et le Premier ministre Netanyahu.

La conversation téléphonique d’Abbas vient après que le président a parlé avec les dirigeants de l’Égypte, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et la plupart des autres pays arabes, et une visite personnelle par le roi Abdallah de Jordanie. Trump fera suivre cet appel avec une réunion avec le secrétaire d’État, Rex Tillerson.