Trump signe aujourd’hui : Mur avec le Brésil et fermeture des frontières à 6 pays musulmans

Selon des sources provenant de Washington, sur CNN, le président Donald Trump va signer au cours de la journée (mercredi) le décret présidentiel qui inclurait une directive fédérale d’allouer des ressources pour la construction du mur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Trump avait fait allusion à une telle démarche quand il a écrit dans son compte Twitter: « un grand jour pour la sécurité nationale est prévue pour demain, entre autres, nous commençons à construire un mur.! »

Quelques heures après avoir prêté serment, le président à Maison Blanche lance des résolutions révolutionnaires opposés à la politique de son prédécesseur.

Le nouveau président a annoncé l’annulation de l’accord commercial avec les pays d’Asie que Obama a décidé il y a un an.

Il y a aussi une interdiction d’entrer aux États-Unis des citoyens de six autres Etats arabes et islamiques comme la Syrie, Yémen, l’Irak, la Libye, le Soudan, l’Iran et la Somalie, à l’exception de minorités religieuses fuyant des persécutions.

L’interdiction est de 30 jours sera automatiquement renouvelé après des vérifications pour vérifier que certains de sont pas des membres présumés d’organisations terroristes.

Stephen Legomsky, qui était le conseiller juridique en chef des services d’immigration et la citoyenneté américaine au sein de l’administration Obama, a dit que le président avait l’autorité nécessaire pour limiter aussi bien les entrées des réfugiés que l’octroi de visas dans des pays ciblés si ses services estimaient qu’il y allait des intérêts du pays.

« D’un point de vue juridique, il est tout à fait dans son droit. Mais d’un point de vue politique, ce serait une idée désastreuse car il y a aujourd’hui de tels besoins humanitaires pour les réfugiés », a dit celui qui est professeur à la Washington University School of Law à St. Louis.

