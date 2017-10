Trump au secrétaire général de l’ONU :  » Netanyahu est plus difficile qu’Abu Mazen dans les négociations « 

Il y a environ deux semaines, le président américain Donald Trump et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, se sont rencontrés à l’Assemblée générale de l’ONU à New York et, lors de leur réunion, le président américain a déclaré au secrétaire général de l’ONU que le Premier ministre Benjamin Netanyahu était le plus difficile à persuader en ce qui concerne les tentatives pour trouver une solution au conflit israélo-palestinien, selon Haaretz : » Trump a clairement indiqué lors d’une réunion que les deux dirigeants étaient problématiques, mais le contexte général de ses remarques était que Netanyahou est le plus problématique des deux’, selon les sources occidentales et israéliennes.

Selon les mêmes sources, six diplomates occidentaux et un ancien responsable israélien ont déclaré cela hors des caméras suite à la sensibilité du problème. Les sources ont ajouté que la réunion a duré environ quinze minutes et la moins la moitié du temps, ils ont parlé de la question du conflit entre Israéliens et Palestiniens, aprés que Trump a tenu une réunion avec Netanyahu la veille. ‘Trump a souligné à Guterres qu’il voulait essayer de relever le défi de parvenir à un accord de paix historique’.

Au cours de la réunion, il a déclaré que le président de l’Autorité palestinienne est très vieux et souffre de difficultés politiques internes et qu’il a besoin d’aide. Concernant, le Premier ministre israélien, Trump a dit qu’il comprend qu’il n’y aura pas de président américain qui soit plus sympathique envers Israël :

‘La rencontre entre Trump et Guterres a été courte mais utile, en se concentrant principalement sur les réformes de l’ONU et l’excellent travail de l’ambassadeur des États-Unis’, at-il ajouté.

Nicky Hailey, porte-parole de la Maison-Blanche a ajouté : «Le président a déclaré qu’à son sens, les deux parties veulent faire la paix et qu’il est optimiste quant aux perspectives pour un accord. Nous nous concentrons sur des conversations constructives et les bruits de fond.»