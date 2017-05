Trump remet en place Mahmoud Abbas à Bethléem :  » La paix ne peut jamais s’immiscer dans un environnement où la violence est tolérée, financée et même récompensée. »

Le président Trump a fait des reproches au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et à l’Autorité palestinienne lors de leur déclaration conjointe à Bethléem, mardi matin.

Au cours de son discours, Abbas a parlé d’alléger les conditions pour que les terroristes de l’Autorité palestinienne soient détenus dans des prisons israéliennes, dont certains exercent actuellement des grèves de la faim afin qu’ils puissent obtenir plus de chaînes de télévision par câble et obtenir des diplômes universitaires. Beaucoup de ces terroristes emprisonnés sont des meurtriers de masse.

Abbas a demandé à plusieurs reprises une solution à 2 états.

Le président Trump a commencé son discours en envoyant ses condoléances aux personnes de Manchester suite à l’horrible attaque terroriste hier soir.

À l’aide d’un langage fort, Trump a qualifié à maintes reprises les auteurs de l’attaque à Manchester. Il a dit qu’ils ne sont même pas des monstres, qu’ils veulent être appelés ainsi mais ils ne sont juste que des «perdants».

Trump a déclaré que les terroristes doivent être chassés de notre société et que leur idéologie soit effacée.

Trump a exprimé son engagement et son désir de parvenir à un accord de paix, auquel il a clairement reproché à Abbas et à l’AP.

Le président a déclaré que «la paix ne peut jamais s’immiscer dans un environnement où la violence est tolérée, financée et même récompensée», dans une critique non dissimulée de l’Autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas.

On estime que l’AP paie chaque année des centaines de millions de dollars aux terroristes.

Le programme de paiement fonctionne sur une échelle. Plus les Juifs sont tués par des terroristes, plus d’argent est versée aux terroristes et leurs familles de l’AP.

Oded Revivi, envoyé en chef du Conseil Yesha, et maire d’Efrat, situé juste à côté de Bethléem, a déclaré: « Le président n’a pas mentionné deux états dans ses déclarations de Bethléem, juste la paix. Nous espérons que cela signifie que nous en avons fini avec cette politique défaillante et que nous allons maintenant travailler ensemble pour construire une paix véritable et durable sur le sol « .

À l’origine, Trump n’a mentionné aucun Etat palestinien.

Lors de la visite à Bethléem, un citoyen de l’AP a poignardé un policier israélien à Netanya dans une attaque de terreur. Il sera intéressant d’apprendre combien d’argent l’AP paiera à ce dernier terroriste.

