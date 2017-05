Trump n’est pas Obama et Abbas va en faire les frais après avoir menti …

Il semble que la rencontre entre Trump et Abbas ne se soit pas si bien passée que les médias ont voulu le faire entendre. En effet, la réunion entre le Président des Etats-Unis, Trump, et Abou Mazen en Israël fut un dialogue direct de la part du président américain qui a fait comprendre au Président de l’entité palestinienne qu’il ne fallait pas le prendre pour un idiot en ne racontant que des mensonges après avoir annoncé que la jeunesse palestinienne était éduquée dans la paix :

« Vous m’avez menti, vous soutenez le terrorisme et l’incitation à la violence ! … Vous parliez de votre volonté d’arriver à la paix, mais des amis israéliens m’ont prouvé que vous êtes plongé dans le contraire… on ne peut pas lutter contre le terrorisme dans une société qui bénit, et même accorde des salaires aux terroristes. Nous devons être solides, et condamner tout acte terroriste ».

Il semble que la stratégie arafatienne de tenir un discours différent en anglais et en arabe ne soit plus à l’ordre du jour. Abou Mazen ne pourra plus entretenir le terrorisme en faisant croire au monde, qui veut bien se laisser convaincre, qu’il n’en est rien…

