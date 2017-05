Trump ne déplacera pas l’ambassade des Etats-Unis de Tel Aviv à Jérusalem

Le président américain Donald Trump a décidé d’utiliser le pouvoir de veto qui lui est accordé « sur la « Loi Jérusalem » des États – Unis et laissera l’ambassade américaine à Tel Aviv sans la déplacer à Jérusalem comme convenu lors de sa campagne électorale.

En vertu de la loi approuvée par le Congrès des États – Unis en 1995, « Jérusalem doit rester une ville sans partage qui préserve les droits de toutes les religions et confessions, Jérusalem doit être reconnue comme la capitale d’Israël, et l’ambassade des États – Unis devrait s’établir à Jérusalem au plus tard, en mai 1999. »

La loi a reçu le soutien presque complet à l’époque, par le Sénat et la chambre des représentants , mais les trois présidents qui ont servi depuis , Bill Clinton, George Bush et Barack Obama ont profité d’une disposition permettant de rejeter la demande et tous ont signé tous les six mois la « renonciation » qui empêche la loi d’entrer en vigueur, pour des raisons de sécurité nationale.

Bien avant sa visite en Israël prévue dans deux semaines , beaucoup ont pensé que le président Trump allait déclarer la reconnaissance de Jérusalem comme capitale unifiée d’Israël, mais ces derniers jours la décision a été renversée. D’après les messages qui sont venus à Jérusalem, Trump a décidé d’exécuter la clause de renonciation, contrairement aux demandes explicites d’Israël.

Le premier ministre avait déclaré lors de la réunion du cabinet de Netanyahou à la fin Janvier:

« Je tiens à préciser sans équivoque que notre position a toujours été, et qu’elle le sera aussi aujourd’hui, notre volonté que l’ambassade des États – Unis devrait être à Jérusalem. Jérusalem est la capitale d’Israël, et mérite que toutes les ambassades soient ici. Je crois qu’au fil du temps la plupart d’entre elles seront ici. »