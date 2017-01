Trump et les Musulmans : « On ne parle pas de religion, il est question de terreur et de protéger notre pays »

Le président américain Donald Trump était impassible dimanche malgré les protestations de suspendre l’immigration et l’entrée de réfugiés en provenance de sept pays à majorité musulmane pendant 90 jours, et une interdiction plus large pour les réfugiés en provenance de Syrie, pendant 120 jours.

La confusion régnait ce weekend après un ordre qui semblait bloquer les détenteurs de la carte verte , un ordre qui n’a pas été juridiquement défendable et la Maison Blanche a fait marche arrière dimanche matin.

Les personnes qui détiennent aux Etats-Unis des « cartes vertes » , le statut de résident – nécessiteront un contrôle supplémentaire de ré-entrer dans le pays, selon la Maison Blanche.

« Vous serez autorisés à entrer aux États-Unis en attendant un re-dépistage de routine», a déclaré un responsable de la Maison Blanche qui a parlé avec Reuters. La même chose a été dite pour les ressortissants étrangers qui sont des citoyens à double nationalité.

Les citoyens américains nés dans le pays avec une double nationalité, et une double nationalité canadienne ont été informés qu’ils seraient autorisés à entrer sans contrôle supplémentaire nécessaire.

En outre, le président Trump a déclaré aux médias plus tard dans la journée que les Etats-Unis délivreront des visas à tous les pays, dés que les politiques confirmeront que tout sera sécurisé.

Mais il a été catégorique au sujet de la mauvaise interprétation qui semblait endémique dans les médias, affirmant qu’il imposait une « interdiction des musulmans. »

« Pour être clair, ce n’est pas une interdiction musulmane, comme les médias l’ont faussement rapporté, » a déclaré le président Trump dans un communiqué.

« On ne parle pas de religion – il est question de terreur et de protéger notre pays. Il y a plus de 40 pays différents à travers le monde qui sont à majorité musulmane et qui ne sont pas touchés par cet ordre.

« Nous allons à nouveau délivrer des visas à tous les pays une fois que nous serons assurés que nous avons examiné et mis en œuvre des politiques plus sûres au cours des 90 prochains jours », at-il ajouté.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI