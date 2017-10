Trump menace : ‘Un calme avant la tempête, très bientôt, vous entendrez parler de l’Iran’.

Le président américain Donald Trump s’est référé à des rapports récents selon lesquels il n’a pas l’intention de continuer avec l’accord nucléaire conclu avec l’Iran et a déclaré au début d’une réunion avec des dirigeants militaires : «Vous entendrez bientôt parler de l’Iran».

‘Nous ne devons pas permettre à l’Iran d’obtenir des armes nucléaires. Le terrorisme et les exportations de la violence, du sang et le chaos dans tout le Moyen-Orient, et donc nous devons mettre fin à l’agression continue de l’Iran et à ses ambitions nucléaires ‘.

Trump a ajouté que l’Iran ‘ne défend pas l’esprit de l’accord nucléaire’. Lorsqu’on lui a demandé sa décision de ratifier ou de retirer l’accord, il a répondu: ‘Très bientôt, vous entendrez parler de l’Iran’.

Le président américain Donald Trump qui a tenu une réunion conjointe avant un dîner officiel vendredi soir, a déclaré que nous devons nous attendre à ‘un calme avant la tempête’.

‘Vous savez ce que cela représente?’ a dit Trump aux journalistes qui se sont rassemblés dans la salle à manger de la Maison-Blanche pour le photographier avec la Première Dame Melanie Trump et les commandants militaires en uniforme et leurs épouses. ‘Peut-être que c’est le calme avant la tempête’. Lorsque les journalistes lui ont demandé de quel genre d’orage il voulait parler, Trump a répondu: ‘Vous allez découvrir’.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu aux demandes de clarification de la déclaration du président.

Plus tôt ce soir, Trump a parlé de la menace posée par la Corée du Nord et de la nécessité d’empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires. ‘En Corée du Nord, notre objectif est de nettoyer la région des armes nucléaires’, a-t-il déclaré. ‘Nous ne pouvons pas permettre à cette dictature de menacer notre nation ou nos alliés d’un meurtre inconcevable, nous ferons ce que nous devons faire pour éviter un tel scénario, et cela se fera, si nécessaire, croyez-moi’.

Dans son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier, Trump a déclaré que les États-Unis «détruiraient complètement» la Corée du Nord si elle était obligée de se défendre ou pour protéger ses alliés.

Le président a également agressé sévèrement l’Iran en disant que le pays n’était pas dans l’esprit de l’accord nucléaire signé avec les pouvoirs afin de limiter son programme nucléaire. Un haut responsable de l’administration a déclaré hier soir que Trump devrait annoncer bientôt que l’Iran ne respecte pas l’accord nucléaire.

Trump a également pressé les commandants militaires d’être plus rapide en fournissant des options militaires, si nécessaire. ‘Je m’attends à ce que vous me fournissiez un large éventail d’options militaires, si nécessaire, à un taux beaucoup plus élevé, je sais que la bureaucratie gouvernementale est lente, mais je suis là pour que vous surmonter les obstacles bureaucratiques’, at-il déclaré lors de leur réunion dans le cabinet.