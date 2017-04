Trump: les négationnistes sont des « complices » du génocide

Le président américain, Donald Trump, a déclaré que les négationnistes sont des « complices » du génocide, en promettant qu’en tant que président, il soutiendra toujours le peuple juif et Israël à faire face à l’antisémitisme.

Trump a voyagé au Capitole pour prononcer un discours au mémorial dédié aux victimes de la persécution nazie de l’Allemagne à l’occasion de la Journée du Souvenir de la Shoah.

« Ceux qui nient la Shoah sont complices dans le mal horrible », a dit le président, qui a continué la tradition de ses prédécesseurs pour commémorer en quelque sorte les Journées du souvenir des victimes de l’Allemagne nazie, tenue pour la première fois en 1979, établie par la suite par le Congrès et qui durent généralement une semaine.

Selon Trump, durant les cérémonies, vous ne devez « jamais oublier » les six millions de Juifs tués » sans aucun signe de la miséricorde » et survivants de la Shoah.

« Le peuple juif a résisté à l’oppression, à la persécution et à ceux qui ont cherché et planifié leur destruction, mais par la souffrance qu’ils ont endurée, ils ont prospérés et ont éclairés le monde », a dit Trump.

« En tant que président des États-Unis, je soutiendrais le peuple juif, notre ami et partenaire, l’Etat d’Israël », a t-il promis.

Trump a également dénoncé le présent « antisémitisme dangereux » dans le monde et aux États-Unis.

« Ceci est ma promesse : se confronter à l’antisémitisme », a déclaré le président.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !