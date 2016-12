Trump: “Israël, restez forts, le 20 janvier approche à grands pas !”

La semaine fut difficile pour le petit Etat d’Israël,avec le refus de B. Obama d’apposer son véto sur la résolution de l’ONU contre Israël.

Hier D. Trump a tenu à rassurer Israël : “Quant à l’ONU, les choses seront différentes après le 20 janvier…Nous ne pouvons pas continuer à laisser Israël être traité avec ce total dédain et mépris. Ils avaient l’habitude d’avoir un grand ami avec les Etats-Unis jusqu’ à présent mais plus maintenant. Le début de la fin a été cet accord horrible avec l’Iran et maintenant cette affaire à l’ONU ! Restez fort Israël, le 20 janvier approche à grands pas !”

B.Netanyahu a répondu : “Mr Président élu D. Trump, Merci pour votre chaleureuse amitié et votre soutien clair à Israël”

