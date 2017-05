Trump en Israel: Nous avons devant nous une opportunité rare

Le président Donald Trump est arrivé en Israël à 12h30 ce lundi, marquant la première fois qu’un avion a volé directement de Riyadh à Tel-Aviv, en Israël.

« Nous sommes devant une occasion rare d’apporter la sécurité, la stabilité et la paix à cette région et à son peuple, afin de vaincre le terrorisme et créer un avenir d’harmonie, de prospérité et de paix », a déclaré le président Trump à une foule de dignitaires qui l’ont accueilli à Ben Gurion International Airport, ajoutant: « Mais nous ne pouvons que travailler ensemble ».

Trump a souligné que «lors de mon premier voyage à l’étranger en tant que président, je suis venu dans les terres sacrées et anciennes pour réaffirmer le lien incassable entre les États-Unis et l’état d’Israël».

Trump a été accueilli par le Premier ministre Netanyahu, son épouse Sarah, le président israélien Reuven Rivlin et son épouse Nehama Rivlin, puis a été présenté par le Premier ministre à une longue lignée de ministres du gouvernement et d’autres fonctionnaires de l’État.

La visite de deux jours comprendra des rencontres avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Trump déposera une couronne à Yad Vashem et une visite au mur de l’Ouest, tous les deux à Jérusalem.

La visite de Trump arrive la semaine où Israël célèbre les 50 ans depuis la libération de Jérusalem de l’occupation jordanienne.

Ce mardi après-midi, le président Trump quittera Israël pour le Vatican, où il rencontrera le pape.