Trump invite prochainement Abbas à la Maison Blanche pour discuter du processus de paix

Le président Donald Trump et président de l’ Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont tenu leur première conversation vendredi par téléphone, selon le Times of Israel .

Pendant la conversation, le président américain a invité Abbas « à visiter la Maison Blanche bientôt pour discuter des moyens de reprendre le processus politique [israélo-palestinien], » selon le site Wafa qui a cité comme source, le porte-parole d’Abbas.

Le porte-parole, Nabil Abu Rudeineh, a déclaré que Trump a souligné son «engagement à un processus de paix qui conduirait à une véritable paix entre Palestiniens et Israéliens », a rapporté Wafa.

Abbas a déclaré à Trump que la paix était un «choix stratégique» pour le peuple palestinien qui devrait conduire à la « création d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël ». Le rapport ne fait aucune mention de la solution à deux Etats, dont l’administration Trump semble se distancer depuis le mois dernier avant la réunion de Trump avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Netanyahu le 15 Février, Trump a déclaré: «Je regarde deux Etats et un Etat, et j’aime celui que les deux parties souhaitent. » La conversation est venu quelques jours avant que Jason Greenblatt, envoyé spécial de Trump au processus de paix israélo-palestinien, devrait rencontrer Abbas et Netanyahu dans des réunions séparées lors de sa première visite dans la région.