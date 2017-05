Trump interviewé sur Israel Hayom :  » J’aime le peuple d’Israël »

Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview avec le journal « Israel Hayom » ce ce matin «J’aime le peuple d’Israël. »

Ajoutant : « Je travaille très dur pour qu’enfin la paix arrive entre le peuple israélien et les Palestiniens, et j’espère que cela peut se produire beaucoup plus tôt que tout le monde le pense.

C’est une occasion très grande et c’est bon pour tout le monde. C’est une bonne affaire pour tout le monde.

Cette réalisation sera parmi les meilleurs moments de mon mandat si je peux le faire. Nous avons les bonnes personnes pour y faire face, « a déclaré Trump dans une interview, qui a eu lieu le week-end dernier, avant sa visite dans la région.

