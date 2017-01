Trump force-t-il Bibi à construire ?

Après qu’il ait été annoncé qu’Israël a approuvé la construction de 2.500 maisons en Judée-Samarie, Netanyahu a publié le tweet suivant:

סיכמתי עם שר הביטחון על בנייה של 2,500 יחידות דיור ביהודה ושומרון. אנחנו בונים – ונמשיך לבנות

3:32 PM – 24 Jan 2017

« Je suis d’accord avec le ministre de la Défense pour la construction de 2.500 unités de logement en Judée-Samarie. Nous construisons et nous continuerons à construire ».

Il n’y a aucun moyen de connaître le contenu réel de la communication entre le Premier ministre Netanyahu et le président Trump de ces derniers jours au téléphone, mais une chose est certaine, un « effet Trump » est évident et se manifeste.

Avec l’annonce de l’approbation qui a déjà fait des vagues dans le monde entier, et malgré la résolution de l’ONU, il faut noter qu’aucune critique ou même le moindre « peep » ait été entendu aux États-Unis.

Si l’élection de Trump est plus qu’un tremblement de terre aux Etats-Unis, elle a également changé la manière dont Israël peut agir pour ses besoins nationaux. Donald Trump n’est pas un homme qui revient sur ses déclarations ou ses promesses. Ce n’est pas sa marque de fabrique.

Depuis la gouvernance de droite par le Premier ministre Netanyahu, jamais Israël n’avait encore pu être gouverné avec un réel pouvoir de liberté et d’indépendance.

Il est évident que le Premier ministre et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman ne peuvent qu’apprécier à quel point ils peuvent agir seuls aujourd’hui pour l’avenir d’Israël, pour la première fois.

La seule chose que nous savons est que le président Donald Trump aime les gagnants. Il aime ceux qui réussissent. Dans son esprit, au plus on construit, au plus c’est un succès.

Trump ne restera pas immobile, et c’est la raison pour laquelle il a relevé tous les défis pour devenir président. Bibi Netanyahu s’est toujours montré brillant politicien, mais aujourd’hui il n’a plus de raisons d’agir selon d’anciennes règles dictées par une présidence américaine hostile et contraignante. L’ombre de Donald Trump est bien présente et fait briller le soleil au dessus d’Israël. Donald Trump veut qu’Israël continue à se construire.

