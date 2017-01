Trump décide de réexaminer le transfert de l’aide de 221 millions de $ aux Palestiniens par Obama

La secrétaire d’Etat a décidé d’explorer l’une des dernières décisions de John Kerry sous l’administration Obama, de transférer 221 millions $ à l’Autorité palestinienne.

Est ce le signe d’une nouvelle politique ?

Le département d’ Etat américain a annoncé aujourd’hui (mercredi) que sera examiné une des dernières décisions du Secrétaire de l’ Etat, John Kerry, qui a décidé de transférer une aide totalisant 221 millions $ à l’Autorité palestinienne .

L’ aide allouée par le Congrès en 2015 et 2016, a été suspendu suite à la demande de deux membres du Congrès, Ed Royce et Kay Granger, après la signature des institutions internationales Palestiniens unilatéralement.

Granger Christ , l’ un des membres au Congrès a décidé de geler l’ aide, il a répondu à la décision de Kerry sur la dernière administration et l’a appelé un mépris flagrant pour le Congrès.

«Je suis très déçu de la décision dédaigneuse d’Obama, en ignorant le contrôle parlementaire de façon flagrante et libérer des fonds à l’Autorité palestinienne. J’ai travaillais dur pour nous assurer que l’argent des Américains ne parviennent pas à l’Autorité sans conditions préalables . Bien que ces fonds ne parviennent pas à l’Autorité palestinienne elle – même, ils seront pour des projets qui n’ont pas encore été examiné par le Congrès. La décision d’Obama était inappropriée « .

L’administration Obama a travaillé pour un octroi de fonds à l’organisme d’ origine pour le développement international et l’ aide humanitaire destinés à être utilisés dans la bande de Gaza et la Judée Samarie, pour soutenir les réformes politiques et de sécurité, et préparer une Constitution pour l’établissement d’un Etat palestinien. Selon un document soumis au Congrès.

En plus des 221 millions de dollars transférés aux Palestiniens, l’administration Obama a déclaré au Congrès que le ministère des Affaires étrangères publiera six millions supplémentaires à des programmes qui traitent avec le réchauffement climatique.

