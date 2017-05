Trump aurait divulgué des informations classifiées aux Russes : La Maison Blanche nie

Le conseiller américain en sécurité nationale, HR McMaster, refuse l’information sur le président américain Donald Trump annonçant qu’il a révélé des informations classifiées aux fonctionnaires russes au Bureau ovale, lors d’une déclaration à la presse à l’extérieur de l’aile ouest à la Maison-Blanche à Washington, le 15 mai 2017.

Pour rappel, le Washington Post a déclaré que Trump avait donné au ministre des Affaires étrangères russe Sergey Lavrov et l’envoyé de Moscou aux États-Unis, Sergey Kislyak des détails sur une menace terroriste spécifique posée par le groupe terroriste de l’Etat islamique lors des pourparlers au Bureau ovale la semaine dernière.

Cette information survient juste après l’ingérence présumée de Moscou dans les élections présidentielles américaines de l’année dernière est à l’aube de la chute du chef du FBI, James Comey, dont l’agence enquête sur la collusion éventuelle de la Russie avec des aides au milliardaire républicain.

« Le président et le ministre des Affaires étrangères ont examiné une série de menaces communes à nos deux pays, y compris les menaces pour l’aviation civile », a déclaré à la presse le conseiller de sécurité nationale, HR McMaster, qui a participé à la réunion.

» Jamais les sources de renseignements ou les méthodes n’ont été discutées et le président n’a pas discuté d’opérations militaires qui n’étaient pas déjà connues publiquement « , at-il ajouté.

» Il n’y a rien que le président prenne plus au sérieux que la sécurité du peuple américain.

L’histoire qui a été publiée ce soir comme indiqué est fausse. »

L’information que Trump a divulgué, selon le Washington Post, a été fournie par un partenaire américain sans nom par le biais d’un arrangement de partage des renseignements si secret, que ces détails sont inconnus de certains au sein du gouvernement.

Les responsables ont déclaré que les révélations de Trump mettaient en danger la coopération avec l’allié américain qui aurait accès au fonctionnement de l’État islamique.

» Si ce partenaire a appris que nous avions donné cela à la Russie sans leur savoir ou en demandant d’abord, c’est un coup dans cette relation », a déclaré un responsable américain au Washington Post.

» Trump n’a révélé pas plus d’informations à l’ambassadeur de Russie que nous avons partagé avec nos propres alliés », a déclaré un autre responsable.

Le New York Times, qui a ensuite repris l’histoire, a déclaré que l’allié avait précédemment partagé des informations avec les États-Unis, seulement pour le voir se divulguer et avait averti les responsables américains qu’il pourrait interrompre l’accès à de telles informations si elles sont partagées trop largement.

Lors de la réunion du 10 mai, Trump aurait déclaré à Lavrov: » Je reçois de l’intelligence.

J’ai des gens qui m’informent sur les grands renseignements tous les jours », selon un fonctionnaire ayant connaissance de l’échange, avant d’entrer dans les détails obtenus grâce aux capacités de l’allié américain clé.

Alors que le président n’a pas révélé aux Russes comment l’information a été recueillie, il a divulgué des éléments spécifiques d’un complot et de ses menaces et, de manière alarmante, pour les fonctionnaires américains, la ville dans le territoire de Daesh où l’information a été recueillie par le partenaire du renseignement

The Post a rapporté que « Trump est sorti du script et a commencé à décrire des détails sur une menace terroriste par l’État islamique liée à l’utilisation d’ordinateurs portables sur les aéronefs ».

Le US Department of Homeland Security a déclaré qu’il envisageait l’expansion d’une interdiction sur les ordinateurs portables dans les cabines de passagers sur des avions originaires d’Europe. Une interdiction américaine est déjà en place pour plusieurs pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

Le journal a déclaré qu’il refusait d’obtenir d’autres informations, y compris le nom de la ville, à la demande des responsables américains qui ont déclaré que leur révélation pourrait compromettre la coopération intellectuelle. L’emplacement, selon le rapport, pourrait aider la Russie à identifier les alliés américains et ses capacités d’espionnage qui pourraient s’étendre à la collecte d’informations sur la présence de la Russie en Syrie. Moscou pourrait être intéressé à perturber cette collecte d’informations.