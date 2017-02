Trump : « Nous augmentons notre arsenal nucléaire ; même un pays allié ne sera pas au-dessus de nous »

Dans une interview à Reuters, le président des États-Unis a déclaré que son pays était en retard sur d’autres pays concernant sa capacité nucléaire et qu’il avait l’intention d’augmenter son arsenal nucléaire. Il a également évoqué la décision de la Russie de déployer des missiles de croisière sur son territoire en secret et a déclaré qu’il allait discuter de la question avec Poutine.

Selon Trump, les capacités nucléaires des Etats-Unis sont à la traîne par rapport à d’autres pays.

Trump a critiqué le « stress » de la Russie qui a positionné des missiles de croisière sur son territoire, violant ainsi les accords entre les deux pays. Il a ajouté que le sujet fera partie de sa conversation avec le président russe, Vladimir Poutine.

C’est la première fois depuis sa prise de fonctions que le nouveau président s’exprime sur les capacités nucléaires de son pays. « Nous ne serons jamais d’accord d’être derrière tous les pays, même nos alliés, en termes de capacité nucléaire », a-t-il dit.

Selon le traité signé entre la Russie et les Etats-Unis jusqu’au 5 février 2018, les deux pays doivent limiter leur capacité nucléaire pendant une décennie. Selon le traité, les deux pays ne doivent pas héberger plus de 800 missiles balistiques à longue portée et missiles à longue portée lancés depuis des sous-marins. Trump a appelé le traité « un accord à sens unique ». Il a dit : « Ceci est juste une autre mauvaise affaire que le pays a signée. »

Sur un autre front, Trump a déclaré que la Chine pouvait résoudre le problème de sécurité posé par la Corée du Nord « très facilement, si vous le souhaitez ». De son bureau ovale à la Maison Blanche à Washington, Trump a déclaré qu’il était « très en colère à propos des tests balistiques de la Corée du Nord ». Une façon de traiter le problème, selon Trump, est l’armement du Japon et de la Corée du Sud dans la défense antimissile.