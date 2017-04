Selon le journal Yedioth Ahronoth, Trump annoncera lors de sa visite en Israël, à la fin mai, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. Il devrait également exprimer son soutien à la création d’un état palestinien aux côtés d’Israël pour faire avancer une initiative de paix régionale, selon le journal.

Depuis qu’Israël a proclamé son indépendance en 1948, la politique américaine n’a jamais voulu reconnaître même une partie de Jérusalem en tant que capitale d’Israël. Au cours de sa campagne électorale, Trump a promis à plusieurs reprises de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, en attirant des objections féroces des Palestiniens.

Israël veut étendre sa souveraineté à Jérusalem-Est et la vieille ville et revendique toute la ville comme capitale; les Palestiniens veulent Jérusalem-Est comme capitale d’un état palestinien indépendant.

Aucun président américain a visité Israël dans les premiers mois de son mandat.

Selon le rapport, une délégation de quelque 25 fonctionnaires américains devait arriver en Israël ce jeudi pour commencer à planifier le premier voyage à l’étranger du président Trump.

Les responsables devaient tenir des réunions au ministère des Affaires étrangères, la résidence du président et du cabinet du premier ministre.

Trump devrait se rendre en Israël et l’Autorité palestinienne lors d’une visite éclair d’environ 36 heures à la fin mai ou au début Juin Il sera accompagné de sa fille Ivanka et son beau-fils Jared Kushner, à la fois parmi ses plus proches conseillers. Sa femme Melania devrait rester aux États-Unis.

Le président va probablement combiner le voyage avec des visites en Jordanie et en Arabie Saoudite, pour mettre en oeuvre toute initiative visant à établir la paix régionale. Il sera probablement programmé pour coïncider avec un sommet de l’OTAN en Belgique le 25 mai

La semaine prochaine, Trump accueillera l’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas à la Maison Blanche, en prélude à un éventuel sommet impliquant Abbas, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les dirigeants du monde arabe sunnite.

Un tel sommet va probablement mettre l’accent sur l’Initiative de paix arabe proposée par les Saoudiens, qui a été approuvé par la Ligue arabe en 2002, comme le chemin pour parvenir à un accord sur le statut final.

Yediot Aharonot a déclaré que Netanyahu avait déjà accepté de limiter la construction en Judée Samarie alors que M. Abbas avait promis de tenter d’endiguer le terrorisme palestinien comme des mesures de renforcement de la confiance des deux parties.

La visite de Trump sera suivi dans la région par le secrétaire d’Etat Rex Tillerson et Nikki Haley, l’ambassadeur américain auprès des Nations Unies. Ce dernier a déjà fixé de venir en Juin.

La visite de Trump si tôt dans sa présidence contraste avec son prédécesseur lors du premier voyage de Barack Obama à l’Etat juif, qui n’a eu lieu qu’au cours de son second mandat présidentiel.

Le nouvel ambassadeur américain en Israël, David Friedman, doit arriver à Jérusalem le 15 mai et présenter ses lettres de créance au président Reuven Rivlin en juin.

