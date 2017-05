Trump annonce officiellement sa venue en Israel et son programme pour le 22 mai à 11 heures

Le président Donald Trump arrivera en Israël à 11 heures le 22 mai, a annoncé officiellement le 4 mai la Maison Blanche. Lors de la visite de 26 heures, Trump visitera Jérusalem, où il tiendra des réunions avec le Président et le Premier ministre d’Israël, et il est possible qu’il visitera le Mur occidental et les ruines de la forteresse de Massada près de la mer Morte.

Puis, le matin du 23 mai , le président américain se rendra à Bethléem, où il rencontrera le président Abu Mazen PA et visitera l’Eglise de la Nativité. De là, Trump se rendra à l’aéroport international « Ben Gurion » et arrivera à 13h00 à Rome, où il doit rencontrer le pape François.

Son voyage se poursuivra en Arabie Saoudite, où il envisage de rencontrer les dirigeants politiques et religieux dans le monde arabe pour la coordination des actions dans la lutte contre le terrorisme islamique.

La Maison Blanche a déclaré que le président utilisera la visite en Israël pour renforcer la coopération entre Washington et Jérusalem et pour discuter de la menace posée par « Etat islamique » et l’Iran.

Lors de réunions avec Netanyahu et Abou Mazen, Trump a l’intention de chercher des moyens pour faire avancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. A Bethléem, il discutera du renforcement de la coopération économique des États-Unis avec les Palestiniens.

La Maison Blanche a refusé de répondre à la question de savoir si Donald Trump a l’intention de tenir un sommet commun avec les dirigeants israéliens et palestiniens.

Benjamin Netanyahu a l’intention de discuter de la façon dont Trump compte promouvoir la paix avec les Palestiniens. Il a déclaré cela lors d’une conférence de presse après une rencontre avec le Premier ministre roumain Grindyanu.

En même temps, il a attaqué le Président de l’AP, l’accusant d’avoir menti quand il a dit à Washington que les écoles palestiniennes éduquent les jeunes pour la paix avec Israël. « Ils ont nommé leur école selon les noms des terroristes et leurs familles reçoivent des prestations », – a déclaré le chef du gouvernement.

