Trump a signé le décret retardant le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem

La Maison Blanche a déclaré qu’aujourd’hui l’administration américaine a informé Israël et les Palestiniens, de la décision du président.

Contrairement à des promesses de campagne, le président Donald Trump a signé aujourd’hui (jeudi) le décret présidentiel pour retarder le transfert de l’ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision devrait conduire à des critiques des organisations de droite qui l’ont soutenu lors des dernières élections.

Selon la loi approuvée par le Congrès des États – Unis en 1995, le gouvernement américain est engagé à déménager l’ambassade à Jérusalem, mais tous les présidents qui ont servi depuis la loi ont choisi de reporter la mise en œuvre de la proposition et signer le retard du transfert de l’ambassade de Tel – Aviv à Jérusalem pour des raisons de sécurité nationale.

En décembre dernier, l’ancien Président américain Barack Obama, avait signé l’injonction, proche de la fin de son mandat, une expiration qui a pris fin aujourd’hui.

Trump a promis dans sa campagne électorale qu’il ne signera pas l’ordre et commencera le processus de déplacement de l’ambassade; Mais depuis son entrée à la Maison Blanche en Janvier, Trump a refusé de tenir sa promesse . Au cours de sa visite en Israël et à l’Autorité palestinienne la semaine dernière , le président américain n’a pas mentionné le sujet de l’ ambassade. Hier, le porte – parole de la Maison Blanche n’avait pas encore pris de décision sur la question.

Un discours lors d’une conférence des donateurs républicains se tiendra à Washington la semaine prochaine et sera consacrée au couple Sheldon et Miriam Adelson, les plus gros contributeurs aux rangs du parti, qui ont fait don de dizaines de millions de dollars dans la campagne de Trump. Selon plusieurs rapports publiés dans les médias américains ces derniers mois, Adelson a exprimé sa frustration et la déception que Trump ne favorise pas le transfert de l’ambassade à Jérusalem comme promis.

Trump lui-même a pris soin de dire dans des interviews au cours de laquelle il a été interrogé sur le sujet de l’ambassade, qu’il est « encore trop tôt » pour discuter de la question. Au sein de l’administration il y a eu un long débat sur le sujet, et certains de ses conseillers responsables politiques du Président des États-Unis, y compris le nouvel ambassadeur d’Israël, Fridman a tenté de convaincre Trump de tenir sa promesse, mais le secrétaire à la Défense James Mattis, et ministre des Affaires étrangères Rex Tilrson ont recommandé au président de s’abstenir de cette étape, entre autres, au motif que cela nuirait aux perspectives pour les pourparlers de paix entre Israel et les Palestiniens.

