Le président américain, Donald Trump, a nommé le président syrien, Bachar Al Assad, le « boucher », se référant à l’attaque d’armes chimiques perpétrées la semaine dernière dans le nord du pays.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, Trump a également dit « il n y a absolument aucun doute » ils ont fait la bonne chose en attaquant une base aérienne syrienne dans la ville de Homs, en représailles au régime syrien.

Le président américain a appelé ses partenaires et alliés à travailler « pour mettre fin » à la guerre « barbare » de ce pays islamique et a remercié le soutien des membres de l’OTAN dans sa décision d’exercer des représailles contre Damas.

Le gouvernement Trump a attribué la responsabilité du gouvernement au président Al-Assad pour l’attaque, qui aurait été menée avec du gaz sarin et a tué plus de 80 personnes dans le nord de ce pays.

Après deux jours de négociations infructueuses par l’Organisation des Nations Unies, Trump a pris la décision unilatérale de bombarder avec près de soixante missiles de croisière la base aérienne des forces syriennes d’où les pilotes syriens ont lancé l’attaque chimique.

A l’exception du Kremlin, la Chine et l’Iran, Trump a eu le soutien des puissances, étant donné que l’utilisation d’agents chimiques pour attaquer des civils est interdite par le droit international.

La Syrie avait promis de livrer son arsenal chimique en 2013, quand elle a exécuté une attaque similaire et a reçu de multiples condamnations pour ce qui est arrivé, un processus pour lequel la Russie a proposé en tant que garant.

Cependant, étant donné ce qui est arrivé la semaine dernière, Washington a également accusé le Kremlin de ne pas avoir rempli son rôle et a volontairement ou non permis à Damas de conserver ces armes.

Selon le régime de Assad, la dernière intervention ce mardi de la coalition a tué une centaine de civils .

Le régime Assad a affirmé :

» Des centaines de civils ont été tués dans la coalition contre Daesh qui a frappé un stock d’armes de gaz toxique » dans une déclaration officielle, l’armée syrienne ajoute que » la coalition menée par les Etats-Unis ce mardi contre Daesh a frappé un stock de gaz toxiques et à la suite de l’attaque, des centaines de personnes, dont des civils innocents ».

L’armée syrienne cherche à prouver que les armes chimiques derrière l’attaque à Idlib a été le résultat d’une cache d’armes appartenant aux rebelles en Syrie.

Auparavant , il a été rapporté que l’ armée américaine et le renseignement ont intercepté des conversations entre l’armée syrienne et les experts en chimie . Les pourparlers entre les parties étaient à la fois la préparation à une attaque chimique qui a eu lieu dans la province de Idlib la semaine dernière et a coûté la vie d’au moins 80 personnes.

