Trump a menacé de rompre les pourparlers avec les Palestiniens se concentrant sur Israel et les pays Arabes

Les nouveaux détails selon le journal Yisrael Hayom a révélé que le président Trump a menacé de supprimer les Palestiniens du processus de négociation, à moins que Abbas et l’AP ne s’opposent véritablement au terrorisme.

Dans le rapport, dimanche, le président Trump aurait accusé Abbas de lui mentir de ses intentions pour la paix. Selon le rapport, le président Trump a déclaré que, contrairement à ce qu’Abbas accepte de faire tout son possible pour soutenir la paix, les responsables israéliens lui ont montré combien l’intervention de l’AP – et lui-même – était impliquée dans l’incitation contre Israël.

Lundi, le journal publiait plus de détails sur le sujet, le président Trump a dit à Abbas qu’il n’ignorait pas le financement de l’Autorité palestinienne pour inciter et aménager des familles de terroristes avec des fonds.

Selon le rapport, Abbas a répondu que la faute était à Israël, qui avait cessé de participer à un comité mixte contre l’incitation qui avait été mis en place après la signature des Accords d’Oslo. De plus, a-t-il déclaré, l’AP ne payait pas directement les terroristes ou leurs familles, mais donnait plutôt de l’argent à un fonds qui s’occupait de cela.

C’est à ce moment-là que le président Trump a perdu sa patience, a frappé sur la table et a commencé à crier à Abbas. « Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez de la paix », a déclaré le président Trump . « Mais vous ne faites rien pour la promouvoir ». Le président Trump a déclaré que si l’AP ne pouvait pas agir avec honnêteté, il favoriserait un accord de coopération régionale entre Israël et les États arabes, réduisant complètement les Palestiniens.

Abbas a déclaré qu’il s’opposerait, en citant le soutien des États arabes qu’il a soutenu. Le président Trump a dit à Abbas qu’il avait eu tort; Qu’il avait parlé avec les dirigeants des Etats arabes au sommet tenu en Arabie Saoudite la semaine dernière et qu’ils lui avaient dit qu’ils coopéreraient avec le président Trump en la matière, pourvu que les États-Unis puissent garantir que les intérêts des Palestiniens ne soient pas blessés.

L’Autorité palestinienne a publié lundi un refus d’un rapport ce dimanche soir que le président américain Donald Trump avait « crié » au chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas lors de leur réunion à Beit Lechem la semaine dernière. « Cela n’est jamais arrivé », ont déclaré les responsables de l’AP aux médias locaux. « L’histoire a été inventée pour nuire aux relations palestino-américaines ».

Parlant de la radio de l’armée, l’ancien député arabe Taleb a-Sana, maintenant conseiller principal d’Abbas, a déclaré que les rapports sur la réunion «devraient être pris avec scepticisme. Lorsque Trump et Abbas se sont réunis à Washington, le président a encouragé Abbas et lui a parlé de manière positive. Et une semaine plus tard, il lui dit qu’Abbas l’a trompé? Cela n’a pas de sens. »

