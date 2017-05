Pourquoi Trump a légèrement dévié de son discours original à Riyad ?

Le discours de Donald Trump hier (dimanche) à Riyad a condamné le terrorisme et le président a exhorté les dirigeants arabes à contribuer à la lutte pour vaincre les terroristes islamistes, et a salué les actions des pays de la région.

Mais au cours de ses remarques ou il a voulu visé le terrorisme islamique ,Trump va contrairement aux transcriptions de discours transmis par la presse, déclaré « l’ extrémisme islamiste ». De nombreux journalistes qui ont écouté le discours ont remarqué cette différence car ce fut aussi un élément clé de la campagne présidentielle quand Trump a attaqué son prédécesseur, Barack Obama et sa rival Hillary Clinton en disant qu’il ne sont pas prêts à regarder la réalité et traiter le terrorisme islamique .

La phrase principale le « terrorisme islamique radical » n’a pas été mentionné dans son discours, le président a également déclaré que « franchement, cela signifie faire face au terrorisme islamiste et islamique de toutes sortes » – un indice assez proéminent, apparemment, à l’esprit des propos de la campagne présidentielle.

Les responsables de l’ administration ont expliqué que l’échange de mots du président qui a prononcé un discours dans un ton ferme et dur, qui portait directement sur la question de l’ extrémisme islamique. Ils ont ajouté que l’erreur provient du fait que les Trump était tout simplement épuisé ».

En effet, Trump a prononcé son discours après de nombreux retards et longtemps après le délai fixé . Il a parlé tranquillement et relativement lentement, contrairement à la coutume. Il est arrivé à Riyad après un long vol, le premier voyage de sa présidence, après avoir fait face à divers scandales politiques. Si vous ajoutez à cela le fait que ce soit un homme de soixante dix ans qui porte beaucoup de responsabilités et les préoccupations de nombreuses questions traitées , ce président américain n’est autre que fatigué.

Selon le responsable américain, et son porte parole, à la fin d’une longue visite de deux jours, le président a également décidé de renoncer à un autre événement, un forum avec les jeunes Saoudiens dans le royaume. Au lieu de cela, il a décidé d’envoyer sa fille Ivanka à cet événement.

Ce matin, après une bonne nuit de sommeil et nous espérons une meilleure santé, Trump a pris l’avion présidentiel « Air Force 1 » du royaume sur son chemin en Israël. Il devrait arriver en Israël vers 12h00, et devra recevoir une cérémonie officielle à l’aéroport, Ben Gourion par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les ministres.

