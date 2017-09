Trump a demandé à un leader de la communauté juive :  » Netanyahu est-il un obstacle à la paix ? « 

Le président des États-Unis a essayé de comprendre avec l’un des dirigeants de la communauté juive aux États-Unis si Netanyahu interfère avec l’avancement du processus de paix et a reçu une réponse surprenante. Dans le même temps, Netanyahu rejette la promotion de la construction dans les implantations afin de ne pas perturber le président américain.

Malgré la sympathie américaine pour Israël, le Premier ministre semble comprendre qu’il ne faut pas tirer de trop la corde contre Trump en ce moment, alors que l’émissaire, Jason Greenblatt, est en Israël. Concernant les localités en Judée Samarie, Netanyahu leur a dit que ce n’était pas le moment de « bouleverser le président ».

Netanyahou a précisé que Trump était déterminé à parvenir à un accord et a déclaré au monde entier que lui, l’homme d’affaires, réussirait à apporter l’accord ultime dans lequel les politiciens précédents avaient échoué. Il est possible qu’en arrière-plan, le message de Netanyahou, qu’il a répété dans le cabinet, est suite à une conversation récente entre Trump et Netanyahu.

Le président américain a récemment parlé à un de ses amis proches, un chef de la communauté juive américaine, et a partagé avec lui les détails de ses entretiens avec les dirigeants arabes, Certains prétendent que le problème dans les négociations découle de la conduite de Netanyahou.

Trump a demandé à l’un des leaders communautaires: « Netanyahou est-il un obstacle à la paix? » D’après la chaîne 2, le leader a répondu à Trump « Pas encore ».

Mais l’attaque d’hier dans la localité de Har Adar renforce l’argument de Netanyahu contre les Américains – «la sécurité avant la paix» – et à ce stade, cette position s’accroche aux oreilles attentives. Malgré cela, il est préoccupant que Trump changera sa position sur Netanyahu – Netanyahu et Abu Mazen le savent, et se préparent déjà à la prochaine série d’accusations.