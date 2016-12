Ils trouvent une esquisse de l’ancien maire de Jérusalem dessiné par Picasso

Un croquis de l’ancien maire de Jérusalem, Tedy Kolek, griffonné par le peintre espagnol Pablo Picasso dans un catalogue du Musée d’Israël était sur le point de finir à la poubelle.

Les enfants de l’ancien maire Kolek ont trouvés par hasard le contour dessiné et signé par l’artiste en 1969, quand ils ont nettoyé la maison de leur mère, qui est décédée plus tôt cette année.

«Nous avons de nombreux livres dans la bibliothèque de nos parents, et nous étions sur le point de le jeter», a déclaré la fille, Osnat Kolek.

Le dessin de l’ancien maire de Jérusalem, marquant en rouge et noir, est daté du 11 Décembre 1969, et apparaît à la fin du catalogue d’une exposition de l’artiste espagnol, ainsi que le travail « Still Life avec Mandoline » en 1924.

Les enfants ont décidé de faire un don à la Fondation de Jérusalem, un organisme sans but lucratif qui célèbre cette année son 50e anniversaire.

Tedy Kolek, maire de Jérusalem entre 1965 et 1994 et fondateur et président du Musée d’Israël, est décédé le 2 Janvier 2007.

