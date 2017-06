Trois mineurs arabes arrêtés par le Shin Bet pour avoir juré allégeance à Daesh

Le Shin Bet et la police ont arrêté deux jeunes hommes de 17 ans et un mineur se réclamant de l’organisation de Daesh, et voulant se joindre au combat.

Ce lundi , les deux jeune arabes israéliens de la ville de Barta ont été récemment arrêtés par le Shin Bet et la police sur des soupçons de soutien et de solidarité avec Daesh (organisation de l’Etat islamique), et la préparation d’un engin explosif improvisé. Cette information a été autorisée aujourd’hui (lundi) pour publication.

Un autre Palestinien de la partie orientale de Judée Samarie, qui était mineur a été arrêté lorsque les infractions ont été commises.

Selon l’ESG, ces derniers mois, les suspects ont suivi des cours religieux au cours desquels ils ont été exposés à des extrémistes associés à Daesh. De plus, ils se sont engagés dans l’organisation et ont juré allégeance au chef de cette organisation terroriste.

