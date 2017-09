Trois Israéliens arrêtés avant de mener une attaque terroriste sur le Mont du Temple

Trois citoyens arabes israéliens d’Umm al-Fah ont été arrêtés il y a une dizaine de jours, identifiés avec l’organisation terroriste meurtrière de Daesh . Ils ont planifié une attaque de tir sur le Mont du Temple, comme cela s’est produit il y a trois mois.

Au cours de l’interrogatoire, deux pistolets et des munitions censés être utilisés par deux suspects pour l’attaque ont été remis, et un fusil ‘Carl Gustav’ a été trouvé dans leur maison.

L’enquête des suspects qui ont planifié l’attaque sur le Mont du Temple a indiqué qu’ils soutiennent l’idéologie meurtrière de l’organisation terroriste islamique, et que l’attaque était censée avoir lieu dans le contexte de ce soutien.

L’attaque a été prévue un temps relativement court après l’attaque meurtrière en juillet 2017 sur le Mont du Temple, par deux habitants d’Umm al-Fahm qui ont tué deux policiers des frontieres .

L’attaque a été empêchée en raison d’informations du renseignement par le service de sécurité du Shin Bet qui a permis l’arrestation rapide des membres de cette cellule et avant qu’ils ne puissent effectuer l’attaque : ‘L’ISA considère les Israéliens qui soutiennent l’organisation terroriste ‘ État islamique ‘ comme une grande menace , en particulier , et ceux qui maintiennent des contacts avec les militants de l’organisation et opèrent sous l’égide de l’organisation sur le territoire de l’État d’Israël sont une grave menace pour la sécurité. Daesh en Israël, ainsi que de toute activité qui nuit à la sécurité de l’Etat sera sanctionné ‘.

