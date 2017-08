Ces trois enfants israéliens de Rehovot ont décidé de boire de la bière, cela vous choque ? [VIDEO]

La ville de Rehovot a publié hier (dimanche) une vidéo qui a agité les réseaux sociaux pour atteindre des milliers de personnes. La vidéo montre trois enfants de 11 ans boire de la bière dans un lieu public dans la ville, alors qu’en fait , ils font partie d’une expérience sociale qui demande :

« Comment réagiriez vous ? ».

L’adjoint au maire est celui qui a décidé de mettre en ligne cette vidéo afin de remettre en question le phénomène précoce de consommation de l’alcool chez les jeunes à travers Israël et dans le monde.

« Il était important pour nous d’atteindre les jeunes et leur parler dans les espaces publics où ils sont présents. Nous voulions transmettre un message fort, plus moderne s’adaptant à la situation où nous sommes. Nous suivons les réactions des parents dans cette vidéo et nous sommes ravis de l’implication du peuple israélien ».

« Nous voulions transmettre ce message forte et choquant. Il est très difficile de voir des enfants de 11 ans boire de la bière, il n’y a rien que la connaissance ne peut le supporter, je suis tombé souvent dans les parcs et ce genre de situation existe. Nous devons bouger pour changer la situation ».

Le changement commence à la maison :

« Le phénomène existe dans toutes les villes et tous les pays. Nous devons nous rappeler que nous travaillons à partir d’ un lieu d’éducation, et sommes juste complémentaire à l’éducation à la maison, où l’éducation commence. Les messages doivent passer par tout le monde, y compris la famille, et ceux qui professent dans le domaines de la jeunesse, l’objectif était de rappeler combien il est important d’agir sur ce sujet ».

Si vous regardez cette vidéo, aura t’elle une incidence sur votre vie ?

« Je veux croire, mais je ne suis pas naïf, elle ne va pas diminuer les données statistiques, mais je pense que c’est un pas dans la bonne direction. Nous voulons remettre en question et guider d’autres organismes afin de prendre des mesures efficaces. Je crois que si cette vidéo fait des vagues supplémentaires, ensemble, nous pourrons créer un changement réel » selon l’adjoint au Maire de Rehovot.