{Originalement publié en anglais sur le site de l’auteur, Inspiration from Zion

1. C’est arrivé

Ceux qui suivent les informations au sujet d’Israël auront probablement apprit l’attaque terroriste à Har Adar hier matin (mardi 26 septembre ) sur les sites liés à Israël que vous suivez (comme Alyaexpress-News.com).

Bien que la CNN et la BBC puissent continuer pendant des jours à parler d’une attaque à Londres qui ne tue personne, la vie juive, surtout s’ils sont des Juifs israéliens, est moins «médiatique».

Pourquoi donc?

Les faits sont les suivants:

Har Adar est une petite communauté juive (environ 4 000 habitants) située près de Jérusalem.

Le village arabe voisin, Beit Surik, est sous la juridiction de l’Autorité palestinienne et pourtant, beaucoup de résidents ont des permis de travail qui leur permettent d’être légalement employés sur le territoire israélien. Un certain nombre d’entre eux travaillent dans la communauté de Har Adar.

Les gardiens de l’entrée de Har Adar ont reconnu que quelque chose n’était pas normal au sujet du terroriste et, au lieu de le laisser entrer dans la communauté comme cela se fait presque tous les jours , ils lui ont ordonné de s’arrêter pour inspection. C’est alors qu’il a tiré un fusil de son sac et a tiré à portée de main vers les gardes.

Le terroriste a assassiné trois Israéliens et a blessé un quatrième.

Le policier frontalier Solomon Gaviriya, de Be’er Yaacov n’avait que 20 ans. Il y a un an, il avait été blessé dans une attaque terroriste différente et, après sa guérison, il est revenu pour servir au même endroit.

Les deux autres Israéliens assassinés étaient des gardiens privés pour la communauté et identifiés comme Or Arish de Har Adar, 25 ans, et Youssef Ottman (un Arabe israélien) d’Abu Ghosh.

Les médecins ont déclaré que le coordonnateur de la sécurité de la communauté qui avait été blessé par les coups de feu pourrait retrouver une bonne santé après la chirurgie effectuée pour soigner ses blessures.

2. Ce sentiment malade

Les Israéliens ont tendance à être bruyants d’habitude. Les gens de l’étranger ne remarquent généralement pas que, lors d’une attaque, les Israéliens autour d’eux restent silencieux. Bien que les gens qui n’habitent pas en Israel continuent à en parler, nous les écoutons. Est-ce que quelque chose de terrible s’est produit depuis ?

Ce que vous devez savoir sur ce sentiment malade, c’est que j’espère que c’est un sentiment que vous n’aurez jamais. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre ce que c’est.

Ce sentiment malade, je l’ai eu ce matin quand j’ai téléphoné et j’ai lu les nouvelles sur l’attentat terroriste: « Trois Israéliens ont été assassinés à Har Adar »

Ce sentiment malade, je l’ai eu quand je me suis rendu compte que Har Adar est l’endroit où quelqu’un que j’aime y habite aussi…

Ce sentiment malade quand j’ai allumé la télé et quand j’ai entendu les détails de l’attaque, de savoir que trois personnes sont mortes aujourd’hui. Qui sont ils, si les gardiens n’étaient pas vigilants, ce serait d’autres familles qui pleurent aujourd’hui. Peut-être que ce serait moi-même.

Ce sentiment malade vient aussi quand j’ai entendu plus au sujet du terroriste. Il a travaillé à Har Adar (pour faire des ménages). Il y est allé presque tous les jours dans ce yichouv. Les gens le connaissaient et il entrait dans leurs maisons sans obstacle. Ils lui ont parlé de leur vie en Israël et même de leurs problèmes personnels. Ils ont essayé de l’aider de toutes les façons possibles, y compris en lui donnant leurs propres vêtements et de la nourriture de leur maison, pour faciliter sa vie.

Il est horrible de savoir que, malgré tout cela, ce sont ces gens là, qu’il a décidé d’assassiner.

Choquant mais pas surprenant.

Pourquoi?

3. L’argent du sang pour les juifs morts

Pourquoi un homme décide-t-il d’assassiner des gens qui l’ont employé, qui l’ont aidé, qui lui ont montré leur compassion, qui l’ont traité comme un membre de leur propre famille?

La haine des Juifs est une explication. Les médias arabes, les manuels scolaires, les chansons à la radio, les émissions télévisées, la façon dont leurs nouvelles sont signalées, etc., sont emballés avec incitation contre les Juifs et Israël. Il n’est pas surprenant que les gens qui ont entendus depuis leur enfance que ceux qui tuent des juifs sont des « martyrs », des héros, ils grandissent en croyant que tuer des juifs est une bonne chose.

Certains deviennent des «martyrs» eux-mêmes, d’autres célèbrent et honorent ces martyrs. Ils célèbrent, passent des bonbons, dansent, font des affiches pour honorer le tueur de Juifs.

Mais même cela ne suffit pas à expliquer l’attaque terroriste d’hier. Souvent, il y a des adolescents sans lien avec le terrorisme et apres l’incitation, ils décident de tuer les juifs pour la «gloire».

Le terroriste d’hier, un père de quatre enfant de 37 ans a un profil différent. Il est possible qu’il ait été un acteur réussi, tellement talentueux qu’il a convaincu les bons gens de Har Adar qu’il était bon de le laisser entrer chez eux, qu’ils ne ressentent pas sa haine quand ils ont parlé avec lui, quand ils l’ont touché avec le soutien et la compassion. C’est possible mais pas probable.

L’argent du sang est l’incitation à cette conduite. La culture de la haine a rendu possible l’assassinat. La récompense financière promise est ce qui a amené les Juifs à devenir une cible, même si ils sont intelligents.

L’enquête d’aujourd’hui a révélé que le terroriste a battu sa femme si sévèrement que sa famille l’a envoyé, en Jordanie. Elle l’a quitté en lui laissant les quatre enfants et sa solution était d’aller tuer des Juifs. Ceci, il savait, fournirait à ses enfants un large soutien financier pour leur vie (ainsi que le statut dans leur société). Ses actions garantissent un revenu régulier, bien supérieur à celui qu’il pourrait fournir, même avec le travail qu’il avait à Har Adar.

Les «Palestiniens» qui travaillent pour les entreprises israéliennes obtiennent un salaire beaucoup plus élevé et tous les avantages sociaux selon la loi israélienne et qu’ils ne peuvent jamais espérer autant par rapport à un travail sur le territoire de l’Autorité palestinienne. Même ainsi, cela ne peut pas concurrencer les salaires que l’AP a prévu pour les terroristes, les prisonniers et les «martyrs».

Par exemple, selon l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient, les indemnités pour les terroristes dans les prisons israéliennes vont de 364 $ (1 150 NIS) par mois pour un maximum de trois ans à 3 120 $ (13 000 NIS) pour une durée de 30 ans et plus . Il y a un supplément mensuel de 78 $ pour les terroristes de Jérusalem et un supplément de 130 $ pour les terroristes arabes et israéliens.

Lorsque les prisonniers sont libérés, ils obtiennent une subvention et leur promet un emploi à l’Autorité palestinienne. Ils obtiennent un grade militaire qui est déterminé en fonction du nombre d’années qu’ils ont servi en prison.

Ils obtiennent de l’argent pour le sang juif. Le prix du sang.

Cet argent provient du budget de l’Autorité palestinienne. Cet argent provient de l’aide étrangère envoyée par les pays de l’UE, la France, les États-Unis, etc.

Vous devez savoir que si votre pays envoie de l’aide étrangère à l’Autorité palestinienne, votre argent, vos taxes sont de l’argent du sang pour les Juifs morts.

Vous financez notre meurtre.

C’est ce que vous devez savoir.