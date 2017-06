Selon le journal d’Al Quds, 12 personnes sont mortes à Gaza cette année après avoir été empêchées de quitter le secteur. Six d’entre elles étaient des enfants.

a aussi rapporté qu’au cours des deux derniers mois, le nombre d’autorisations délivrés par l’Autorité palestinienne pour permettre aux Gazaouis de voyager à l’extérieur du secteur pour un traitement médical a chuté de plus de 2000 par mois à quelques douzaines.

Les personnes atteintes de cancer et de maladies cardiaques qui ont été traitées en Israël ne peuvent pas reprendre leurs traitements. Les enfants qui voyagent régulièrement dans des hôpitaux en Israël sont bloqués et leurs parents sont désespérés.

Mais aussi , l’Autorité palestinienne a cessé les expéditions de produits liés à l’anesthésie à Gaza, ce qui signifie que la plupart des opérations ne peuvent être effectuées à Gaza.

Avec ces nouvelles restrictions et le refus de l’AP de payer l’électricité et le carburant pour Gaza, force est de constater un mépris total de Mahmoud Abbas pour la vie et le bien-être de son peuple.

Le seul chef politique de la région qui est respecté pour son propre peuple est le Bashar Assad de la Syrie.

Pourtant, Gisha, l’ONG qui surveille les transferts et les marchandises par les passages de Gaza, a gardé le silence sur la responsabilité de l’Autorité palestinienne dans cette crise de l’électricité, il a également gardé le silence sur l’interdiction du transfert des médicaments et les produits pour l’anesthésie et sur la décision de ne pas permettre aux Gazaouis de se rendre en Israel pour un traitement médical.