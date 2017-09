Trois adolescents accusés de la mort d’un combattant juif et Habad spécialisé dans les arts martiaux

Trois adolescents ont été accusés du meurtre du joueur juif de MMA, de 25 ans, spécialisé dans les arts martiaux (MMA), qui a été abattu dans sa maison de Boca Raton, en Floride.

Rajman était bien connu dans la communauté Chabad où il a grandi, ainsi que dans la communauté juive en général

, où il a enseigné dans une école juive locale. Il a également enseigné l’autodéfense aux enfants, et le Krav Maga à la police locale.

Rajman était un poids plume (145 lb), formé à American Top Team à Coconut Creek, et a eu un record amateur de 8-1 et un dossier professionnel de 2-2.

La police du comté de Palm Beach a accusé Roberto Ortiz et Jace Swinton, tous deux âgés de 18 ans et Summer Church, une femme de 16 ans, accusés de meurtre au premier degré. Les trois ont été inculpés jeudi dernier et envoyés ce vendredi à la prison du comté de Palm Beach.