Triste réalité à Tel Aviv | La synagogue « Keter David » devient un supermarché pour les migrants africains

Depuis deux mois, la synagogue Keter David dans le quartier Shapira de Tel Aviv est devenue un supermarché desservant la population des migrants africains.

Au coin des rues Mesilat Yesharim et Bar Yochai dans le quartier de Shapira, dans le sud de Tel Aviv, la synagogue de Keter David n’est plus…

Comme on le sait, le sud Tel Aviv a changé son caractère ces dernières années, avec l’invasion généralisée des infiltrés du travail.

À la lumière de ces transformations, il est symbolique que la structure de la synagogue ne soit plus dans son but initial. Le panneau à l’entrée est peint en blanc et le bâtiment est maintenant utilisé comme un supermarché pour cette population .