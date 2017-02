Le tribunal suédois approuve le viol d’enfants

A 14 ans, une jeune mariée de Syrie est venue en Suède. Elle est tombée enceinte de son mari, qui est aussi son cousin. Maintenant, un tribunal suédois a approuvé son mariage, parce qu’elle semble «mâture», et pour des raisons religieuses et culturelles.

La jeune fille a été mariée à un cousin quand elle avait douze ans. En Suède, elle a été placée avec sa tante et sa famille.

Les autorités de services sociaux en Suède ont pensé que son mariage est tout à fait scandaleux et ont fait appel à la justice.

Mais le juge ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal, car elle a été élevée avec une autre perception religieuse et culturelle de ce qui est bien et le mal.

En outre, la jeune fille, selon la cour, est précoce pour son âge et au début de la mâturité, de sorte que le tribunal n’y voit rien de mal.

Cela signifie que la Suède approuve maintenant la charia. Le tribunal approuve donc les relations sexuelles concernant les mineurs musulmans, et approuve la grossesse dans le mariage d’un enfant où une jeune fille a seulement 14 ans. Ceci est un verdict qui pourrait créer un précédent pour plus d’introduction de la charia en Suède.

La scientifique et journaliste politique Sakine Madon, remet en question le verdict dans un éditorial du VLT.

« Donc, si une fille est considérée comme« mâture », elle fait partie d’un mariage autorisé pour les enfants ? Donc, si la jeune fille a un certain arrière-plan religieux et culturel, les mariages d’enfants ne sont plus une interdiction « , écrit-elle, et continue :

«Il est difficile d’interpréter le verdict d’une autre manière. La jeune fille est aussi décrite comme une personne mûre avec le libre arbitre. Toute personne qui sait ce qu’est la culture de l’honneur (l’assassinat d’un membre de la famille qui ne respecte pas la charia) est bien conscient de l’impuissance et de la pression d’une fille mariée mineure. Pourquoi fermer les yeux ? « .