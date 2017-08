Le tribunal militaire de Judée condamne le terroriste qui a tué trois membres d’une même famille à Halamish

Le terroriste Palestinien qui a massacré trois membres de la famille Salomon à Halamish le 21 juillet a été inculpé jeudi par le tribunal militaire de Judée.

Dans l’acte d’accusation déposé par l’Accusation de la Fiducie en Judée Samarie, Omar al-Abed a été accusé des meurtres d’Elad Salomon, Chaya Salomon et Yossef Salomon, de graves blessures contre Tovah Salomon et de la tentative de meurtre sur les autres membres de la famille Salomon.

Selon l’acte d’accusation, Abed a été inspiré pour mener une attaque terroriste contre les Juifs suite à l’attaque terroriste du 14 juillet au Mont du Temple qui a tué deux autres policiers israéliens, des Druzes qui voulaient servir l’Etat d’Israël, bien loin de la haine des palestiniens et de nombreux arabes israéliens.

Après avoir échoué à accomplir son plan initial d’acquérir une bombe ou d’autres armes plus puissantes, il a décidé de mener l’attaque avec le couteau de son père.

Il a passé avec succès quatre barrières autour de Halamish.

Il a franchi une première clôture aprës avoir taillé une brêche avec son matériel, puis il a escaladé en utilisant les arbres la seconde clôture.

Après avoir parcouru le cimetière de Halamish et abouti dans la rue résidentielle principale, il remarqua qu’une maison semblait calme et inoccupée, alors qu’il entendait des rires émaner de la maison de Salomon.

En entendant les rires, il a décidé de mener son attaque contre la famille Salomon.

Il est entré dans la maison et a d’abord attaqué Chaya Salomon.

Ensuite, il a poignardé Tovah Salomon, fille de Chaya et Yossef. Mais Tovah a finalement réussie à s’échapper dans les escaliers jusqu’au deuxième étage où elle s’est cachée avec cinq enfants de la famille Salomon et avec Michal Salomon, la femme d’Elad Salomon.

Elad Salomon, fils de Chaya et Yossef etait un père de cinq enfants, il s’est battu contre le terroriste, tout en réussissant à saisir le couteau.

Mais finalement, Abed réussi à reprendre le couteau et l’a poignardé à plusieurs reprises à mort.

Après avoir tué Chaya et Elad, Abed a commencé à poignarder Yossef, qui a offert moins de résistance, et après l’avoir poignardé à plusieurs reprises, Yossef est également mort et laissé sur place.

Avant que Abed ait commencé à monter au deuxième étage pour attaquer le reste de la famille Salomon, un soldat hors-service qui vivait à proximité a entendu l’agitation, est venu sur les lieux et a tiré sur Abed jusqu’à ce qu’il ne constitue plus une menace.